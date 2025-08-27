Çin'den Trump'ın "nükleer görüşme" çağrısına ret: "Mantıksız ve gerçekçi değil"

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılmasını istemesi üzerine, bu talebin “mantıksız ve gerçekçi olmadığını” açıkladı.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, Çin ve ABD’nin nükleer güçlerinin tamamen farklı seviyelerde olduğunu ve stratejik güvenlik ortamları ile nükleer politikalarının birbirinden çok farklı olduğunu belirtti.

"ÖNCE BÜYÜK CEPHANESİ OLANLAR"

Guo, “Çin ile ABD nükleer kapasiteler açısından aynı seviyede değil. En büyük nükleer cephaneye sahip ülkeler, nükleer silahsızlanma konusunda özel ve öncelikli sorumluluklarını yerine getirmelidir" açıklamasında bulundu.

Guo ayrıca, Çin’in nükleer silahları ilk kullanmama politikası ve savunma odaklı nükleer stratejisi doğrultusunda tuttuğunu ve hiçbir ülkeyle silahlanma yarışına girmeyeceğini vurguladı.