Çin'den Trump'ın vergi tehdidine yanıt: Ticaret savaşından korkmuyoruz

Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettiği neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten mektup gönderdiğini söyledi ve 1 Kasım'dan itibaren Çin'e ek yüzde yüz gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.



Trump'ın bu açıklamasına Çin'den yanıt geldi. Global Times'ın haberine göre, bir Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ile geçinmenin doğru yolunun "yüksek gümrük vergileri tehditleri" olmadığını söyledi.

Sözcü, Çin'in ticaret savaşı istemediğini ama korkmadığını da belirtti.

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?



Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile APEC Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini söylerken, "Ama olup olmayacağını da bilmiyorum, yine de orada olacağım." demişti.

KARŞILIKLI LİMAN ÜCRETLERİ BAŞLIYOR



Çin Ulaştırma Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD gemileri veya ABD’ye ait, ABD bayrağı taşıyan ya da ABD’de inşa edilmiş gemiler için yeni liman ücretleri getirileceğini duyurdu. Uygulama salı günü yürürlüğe girecek.



Bu karar, ABD’nin Çin gemilerine getirdiği yeni liman ücretlerine misilleme niteliğinde. Çin’in açıklamasına göre bu ücretler, 2028’e kadar kademeli olarak artırılacak. Başlangıçta ton başına 400 yuan (yaklaşık 56 dolar) olacak ücret, 2027’de 880 yuana (123 dolar), 2028’de ise 1.120 yuana (157 dolar) yükselecek.



Aynı şekilde ABD de 14 Ekim’den itibaren Çin yapımı veya Çinli şirketlere ait gemilerden liman başına ücret alacak. Büyük konteyner gemilerinde bu ücretin 1 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.

TİCARET ATEŞKESİ SONA ERİYOR



ABD ile Çin arasındaki 90 günlük ticaret ateşkesi süresi kasım başında sona ererken, iki ülke arasındaki karşılıklı yaptırımlar ticaret ilişkilerini yeniden gerginleştirdi. Özellikle ABD’nin tarım ve enerji ürünleri ihracatı sert şekilde düşerken, Çinli ithalatçılar bu ürünleri almaktan kaçınıyor.