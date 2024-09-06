Çin'den yabancı evlat edinme yasağı: ABD açıklama bekliyor

Çin hükümeti, uluslararası evlat edinme programını sona erdirdiğini açıkladı. Alınan karara göre, yurt dışı evlat edinmeler, sadece çocukların kan bağı olan kişiler tarafından yapılabilecek.



ABD, bu kararın bekleyen başvuruları olan yüzlerce Amerikalı aileyi nasıl etkileyeceği konusunda açıklama bekliyor.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün yaptığı açıklamada, Pekin'in artık Çin'den çocukların ülkelerarası evlat edinilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Kan bağı olan akrabaların bir çocuğu ya da üvey çocuğunu evlat edinmesinin yasağa dahil olmadığı belirtildi.

Mao, “Çinli çocukları evlat edinmek isteyen yabancı hükümetlere ve ailelere iyi niyetleri ve gösterdikleri sevgi ve nezaket için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

"TÜM İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Çinli yetkililer tarafından, seyahat izni verilmiş olanlar hariç bekleyen tüm evlat edinme işlemlerinin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Pekin, Çin'deki ABD'li diplomatlarla yaptığı telefon görüşmesinde, istisna maddesi kapsamındaki vakalar dışında “Hiçbir aşamada vakaları işlemeye devam etmeyeceğini” vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin Çin'in içişleri bakanlığından yazılı olarak açıklama beklediğini ifade etti.

EVLAT EDİNME REKORU ABD'DE

ABD'li aileler Çin'den toplam 82 bin 674 çocuk evlat edindi. Bu rakam, herhangi bir yabancı ülkeden evlat edinen aileler arasında en yüksek istatistik olarak öne çıkıyor.

Ülkelerarası evlat edinme işlemleri Covid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yana büyük ölçüde askıya alınmıştı ve Çin'in siyasi, demografik ve ekonomik durumundaki değişiklikler sektördeki pek çok kişinin evlat edinme politikasının sona ermesini ya da sıkılaştırılmasını beklemesine yol açmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, evlat edinmelerle ilgili son yıllık raporunda, Çin hükümetinin askıya alınmadan önce seyahat izni alan çocuklar için evlat edinme işlemlerine yeniden başladığını, ancak sayıların az olduğunu söyledi.

Bakanlık raporunda, bir ABD konsolosluğunun Ekim 2022'den Eylül 2023'e kadar Çin'den evlat edinmeler için 16 vize verdiği ve bunun iki yıldan uzun bir süredir ilk kez gerçekleştiği belirtildi. O tarihten bu yana başka vize verilip verilmediği belli değil.

DİĞER ÜLKELERDE DE DURDURULMUŞTU



Ocak ayında, Danimarka'nın tek denizaşırı evlat edinme ajansı, sahte belgeler ve prosedürlerle ilgili endişelerin ortaya çıkmasının ardından faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Norveç'in en üst düzey düzenleyici kurumu, bir soruşturma açılana kadar denizaşırı evlat edinmelerin iki yıl boyunca durdurulmasını tavsiye etmişti.



Sosyal medyada tepkiler ortaya çıktı. Bazıları bu duyurunun evlat edinilenlerin eski yetimhaneleri ve öz aileleriyle bağlantı kurma yollarını da kapatabileceğinden endişelendiğini, bazıları ise bunun “çok gecikmiş” olduğunu ve çocukların kendi ülkelerinde bakılacağını umduklarını söyledi.

"BİR DÖNEMİN SONU"

Evlat edinilenlerin biyolojik ailelerini bulmalarına yardımcı olmak amacıyla Çinli çocuklar ve onları evlat edinen ebeveynlerle çalışan ABD merkezli bir grup olan Nanchang Projesi, duyurunun “bir dönemin sonu” olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Çin'de kalan çocukların hak ettikleri ilgi, tıbbi bakım ve sevgiyi görmeleri en büyük dileğimizdir” denildi.

Yardım kuruluşu, yaptığı açıklamada, pandeminin duraklamasından önceki yıllarda evlat edinme sayısının ciddi şekilde azaldığını ve genel olarak daha az çocuğun evlatlık verildiğini belirtti. Bu nedenleri de Çin'in iyileşen ekonomisine, düşen doğum oranlarına ve erkek çocuklara yönelik toplumsal tercihin azalmasına bağladı.

Çin'de yeni doğan bebeklerin sayısı 2023 yılında 9 milyona düştü ve genel nüfus üst üste ikinci yıl azaldı. Daha fazla doğumu teşvik etmek için tasarlanan bir dizi hükümet önleminin ortasında, Çin'in on yıllardır süren ve bebeklerin, özellikle de kız çocuklarının evlatlık verilmesinde kilit rol oynayan tek çocuk politikası aşamalı olarak kaldırıldı.