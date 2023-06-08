Çin'e ait 37 askeri uçak Tayvan hava sahasına girdi

Tayvan’ın ise durumu takip etmek üzere bölgeye gemi ve uçaklarını gönderdiği, hava savunma sistemlerini devreye soktuğu ifade edildi.



Çin Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ), ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.