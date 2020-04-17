Çin'e suçlama: Tüm zamanların en maliyetli hükümet örtbası

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asıl kaynağının Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine inanç giderek artıyor.



Amerikan Fox News kanalı, Covid-19 salgınının detayları konusunda bilgilendirilen ve ilgili materyalleri gören çeşitli kaynaklara dayandırarak salgının kaynağı konusunda özel bir haber yayımladı.

Kaynakların, Kovid-19'un Çin'in virüslerle mücadele ve virüsleri tanımlama kabiliyetinin ABD ile eşdeğer olduğunu gösterme çabası çerçevesinde Wuhan'daki bir laboratuvarda üzerinde araştırma yapıldığı sırada ilk etapta yarasadan bir çalışana bulaştığına inandığı belirtildi.

"DOĞAL YOLLARDAN ORTAYA ÇIKTI"



Covid-19'un bu laboratuvarda incelenen, doğal yollardan ortaya çıkan bir virüs türü olduğunu ifade eden kaynaklardan biri, sonrasında Pekin yönetiminin ilk olarak Wuhan'da ortaya çıkan salgın konusunda "tüm zamanların en maliyetli hükümet örtbasını" yürüttüğünü savundu.



"HER ŞEYİ ORTADAN KALDIRDILAR"

Çinlilerin konuyla ilgili veriyi, örnekleri, virüsün bulaştığı yerleri, ön raporları ve akademik makaleleri "yüzde yüz" ortadan kaldırdığı ve değiştirdiği ileri sürülürken, bu dönemde virüsün yayılması konusunda uyarıda bulunan gazeteci ve doktorların "ortadan kaybolduğu" hatırlatıldı.



Kaynaklar, ayrıca Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) baştan bu yana Çin'e kanıtları yok etmede suç ortaklığı yapmakla itham etti.



Fox News'un haberinde Amerikalıların, Çinliler bu virüs üzerinde çalışma yürütmeye başlamadan önce PREVENT adlı bir programla Çinlileri eğittiği, Fransız hükümetinin de Wuhan'daki bu laboratuvarın kurulmasına yardım ettiği ifade edildi.



TRUMP YALANLAMADI



ABD Başkanı Donald Trump'a çarşamba günü Beyaz Saray'da Fox News muhabiri John Roberts tarafından "Doğal yollarla meydana gelen yeni tip corona virüsün, gevşek güvenlik protokolleri nedeniyle Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı, bir stajyere bulaştığı, bu stajyerin daha sonra erkek arkadaşını enfekte ettiği ve virüsün sonrasında yayılmaya başladığı hayvan pazarına gittiğine dair ABD yönetiminde artık inancın son derece yüksek olduğu" yönündeki iddialar sorulmuştu.



"ÇOK ŞEY DUYUYORUZ"

Trump, iddiaları doğrulayıp ya da yalanlamazken "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.



ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile son görüşmesinde bu konuyu gündeme getirip getirmediğine ilişkin soruya da "Onunla laboratuvar hakkında ne konuştuğumu tartışmak istemiyorum. Bu şu anda münasip değil" yanıtını vermişti.



WASHİNGTON POST'UN HABERİ



Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2018'de Dışişleri Bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta corona virüsler üzerine araştırmalar yapan Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti.



İKİ ŞİFRELİ MESAJ

Haberde, ABD'nin Wuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir corona virüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.



CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Covid-19'un aslında Wuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlık sonucu çıkıp insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.



CORONA VİRÜS LABORATUVAR KAZASI MI?

