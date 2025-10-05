Çin'i Matmo tayfunu vurdu

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde Matmo tayfununun etkisi artırması nedeniyle 151 bin 352 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği açıklandı.

Tayfuna yönelik hazırlık kapsamında Zhanjiang şehrinde ise dün akşamdan itibaren tüm iş yerlerinin kapatıldığı belirtildi.

2025'İN 21'İNCİ TAYFUNU

Adı, Guam yerlilerinin Chamorro dilinde "ağır yağmur" anlamına gelen Matmo tayfunu, Pasifik'te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayıtlara geçti. Tayfunun hızı saatte 120 kilometreyi buluyor.