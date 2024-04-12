Çin'in aktarım uydusunun iletişim testleri tamamlandı

Çin'in, Ay keşif görevlerinde kullanacağı aktarım uydusunun iletişim testleri tamamlandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, "Çüeçiao-2" (Saksağan Köprüsü-2) uydusunun, 6 Nisan'da yapılan testte Ay'ın karanlık yüzündeki Çang'ı 4 keşif aracıyla irtibat kurduğu, 8 ve 9 Nisan'da yapılan testlerde de bu yıl fırlatılması planlanan Çang'ı 6 keşif aracıyla iletişim sağladığı belirtildi.

Böylece, Ay yörüngesindeki planlanan konumuna ulaşan uydunun iletişim testlerinin tamamlandığı ifade edildi.



Çüeçiao-2, 20 Mart'ta Long March-8 taşıyıcı roketiyle Çin'in güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.



Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen uydu, CAST2000 uydu platformu model alınarak inşa edilmişti.



Yaklaşık 1,2 ton ağırlığındaki uydunun, biri Ay'daki keşif araçlarıyla iletişim, diğeri Dünya'ya veri aktarımı işlevini yerine getiren 4,2 ve 0,6 metre çaplarında iki parabolik anteni bulunuyor.



AY KEŞİF GÖREVLERİNDE KULLANILACAK



Çüeçiao uydularının ilki, 2018'de Çin'in Ay'ın uzak yüzüne ilk yumuşak inişi yaptığı Çang'ı-4 görevinde kullanılmak üzere uzaya gönderilmişti.



Yeni fırlatılan uydunun, öncelikle bu yıl Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere gönderilmesi planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının iletişimini sağlaması amaçlanıyor. Uydu, daha sonra diğer keşif görevlerinde de kullanılacak.



Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda da sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda "Çang'ı 6"nın ardından 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7", 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.



Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.