Çin’in Ankara Büyükelçiliği'nden hayvan pazarları açıldı haberine yalanlama

Çin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin’de Wuhan kentinde hayvan pazarının yeniden açıldığına dair haberler asılsız ve gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

Büyülelçilik'ten yapılan açıklamada;



" 24 Şubat’ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi “Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin Tam Olarak Vahşi Hayvanların Yasadışı Satışının Yasaklanması, Vahşi Hayvanların Yenilmesi ile İlgili Kötü Alışkanlıkların Kaldırılması ve Halkın Can Güvenliği ve Sağlığının Garanti Altına Alınmasına Dair Kararı”nı kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibarenen sıkı şekilde uygulanmaktadır.



Haberde yer alan fotoğrafın altındaki dipnottan net bir şekilde bu fotoğrafın 2017 yılında çekildiğini ve Çin’de çekilmediğini anlayabiliriz



İnsanlara doğru ve yalan haberlerin birbirinden ayırt edilmesine dikkat etmelerini ve doğrulanmamış haberlere inanmamaları ve bunları aktarmamaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.



İngiliz Daily Mail gazetesi Çin'in güney batısındaki Guilin kentinde canlı hayvan pazarının yeniden açıldığını yazmıştı.