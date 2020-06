Çin'in başkenti Pekin’de yeni corona virüs vakaları

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 11 vaka tespit edildi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6'sı başkent Pekin'de, 5'i yurt dışı kaynaklı 11 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı belirtildi.



Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Covid-19 vakası sayısı 83 bin 75 olarak kaydedildi.



Xinhua'daki habere göre, önceki gün üç çalışanında Covid-19'a rastlanılan Pekin'in en büyük toptan satış pazarı kapatıldı. Pazar dezenfekte edilip ve tüm çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak.



Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 367 kişi de iyileşti. Çin'de 74 aktif vaka bulunuyor.



GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 12 BİN 51'E YÜKSELDİ



Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 48 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de Covid-19 vakası sayısı 12 bin 51'e yükseldi, virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadı. Ülkede Covid-19 nedeniyle 277 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede Covid-19'a yakalanan 10 bin 691 kişi iyileşti, tedavisi süren 1083 aktif Covid-19 vakası bulunuyor.



Sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.



HİNDİSTAN'DA 24 SAATTE 386 ÖLÜM



Hindistan'da son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 386 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 11 bin 458 kişinin virüse yakalandığını belirtti. Bakanlık ayrıca son 24 saatte 386 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yeni vaka ve ölümlerle ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 308 bin 993'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 884'e çıktı. Ülkede virüse yakalanan 154 bin 330 kişi iyileşti.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.



RUSYA'DA COVID-19 VAKA SAYISI 520 BİNİ GEÇTİ



Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 520 bin 129’a, ölü sayısı 6 bin 829’a ulaştı.



Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 706 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 520 bin 129’a çıktı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 114 artarak 6 bin 829’a, iyileşen sayısı 5 bin 271 artarak 274 bin 641’e yükseldi.



Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8’den yüzde 1,7’ye düşerken, yeni vakaların yüzde 34,1’inde semptom görülmedi. Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1493 artarak 204 bin 428’e, ölü sayısı 44 artarak 3 bin 231’e çıktı.



BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 60 BİNE YAKLAŞTI



Belçika'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısı son 24 saatte 99 artarak 59 bin 918'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 9 bin 650'ye yükseldi. Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 23 kişinin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 49 kişinin taburcu edildiği belirtildi.



Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının bir azalarak 88'e düştüğü belirtildi. Covid-19 vakası sayısının son 24 saatte 99 artarak 59 bin 918'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 650'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.



DÜNYADA VAKA SAYISI 7 MİLYON 742 BİNİ GEÇTİ



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 742 bin 69'a ulaştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 428 bin 362 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 967 bin 418 kişi iyileşti.



Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 346 bin 289 aktif vaka bulunuyor.



EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE



ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 117 bin 27 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 116 bin 831 kişi yaşamını yitirdi.



VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER



ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (829 bin 902), Rusya (511 bin 423), Hindistan (903 bin 603), İngiltere (292 bin 950), İspanya (290 bin 289), İtalya (236 bin 305), Peru (220 bin 749), Almanya (187 bin 251), İran (182 bin 525), Türkiye (175 bin 218), Şili (160 bin 846), Fransa (156 bin 287), Meksika (139 bin 196), Pakistan (132 bin 405), Suudi Arabistan (119 bin 942), Kanada (97 bin 943), Çin (83 bin 75), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Güney Afrika (61 bin 927), Belçika (59 bin 819), ve Belarus (52 bin 520)."



Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:



"Brezilya 41 bin 901, İngiltere 41 bin 481, İtalya 34 bin 223, Fransa 29 bin 374, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 448, Belçika 9 bin 646, Hindistan 8 bin 890, Almanya 8 bin 863, İran 8 bin 659, Kanada 8 bin 49, Rusya 6 bin 715, Peru 6 bin 308, Türkiye 4 bin 778, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 870, Pakistan 2 bin 551, Güney Afrika 1354, Bangladeş 1095, Suudi Arabistan 893, Belarus 298 ve Katar 70."