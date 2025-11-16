Çin'in bombardıman uçakları kritik denizin üstünde uçtu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, komutanlığa bağlı birliklerin Güney Çin Denizi'nde rutin devriye faaliyeti kapsamında bombardıman uçakları formasyonuyla uçuş yaptığını açıkladı.

Filipinler'in "müşterek devriye" adı altında sık sık dış güçlerle suç ortaklığı yaparak bölgesel barışın ve istikrarın altını oyduğunu savunan Sözcü Tien, "Filipin tarafına kazalara yol açacak ve gerilimi yükseltecek provokasyonlara son verme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Çin'in Güney Çin Denizi üzerinde bombardıman uçaklarıyla yaptığı ilk uçuş olan devriye faaliyeti, Filipinler donanmasının, bölgede ABD ve Japonya donanmalarıyla, "Çok Taraflı Deniz İşbirliği Etkinliği" olarak adlandırılan, iki gün süren müşterek devriyesinin ardından geldi.

NEDEN ANLAŞAMIYORLAR?

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor. ABD ve Japonya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.