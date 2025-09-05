Çin’in donanma üstünlüğüne karşı ABD’den yeni önlem

ABD, Çin’in hızla büyüyen donanma gücüne karşı kapasitesini artırıyor.

Çin kıyı şeridi yakınlarında sık sık devriye uçuşu gerçekleştiren P-8A Poseidon uçakları, Lockheed Martin tarafından geliştirilen Uzun Menzilli Gemisavar Füze (LRASM) ile donatılmaya başlandı.

Çin de askeri geçit töreninde yeni deniz tabanlı hava savunma sistemlerini sergileyerek donanmasının koruma kapasitesini güçlendirdiğini duyurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DONANMASI

Çin, 370’den fazla gemi ve denizaltı ile dünyanın en büyük donanmasına sahip. Pekin, bu filoyla Batı Pasifik’teki askeri varlığını genişletirken, ABD’nin deniz üstünlüğünü de zorluyor.

Washington ise bölgedeki müttefiklerini Amerikan silahlarıyla güçlendiriyor ve Batı Pasifik’e gemisavar füze sistemleri yerleştiriyor.

ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Kaliforniyalı fotoğrafçı Aaron Maurer, sosyal medya platformu X’te bir P-8A uçağını Mojave Çölü üzerinde görüntüledi. Uçağın sol kanadında taşıdığı füze, kullanıcılar tarafından LRASM olarak tanımlandı.



ABD Donanması, görüntüdeki füzenin LRASM olduğunu doğruladı ve entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

LRASM FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Menzil: 370 kilometreden fazla



Savaş başlığı: 450 kg



Taşıma kapasitesi: P-8A Poseidon, kanat altında 4 LRASM taşıyabiliyor.

Lockheed Martin, füzenin “ileri düzey uzun menzilli deniz ve kara hedeflerine saldırı kabiliyeti” sunduğunu ve gelişmiş hava savunma sistemlerini aşmak için tasarlandığını belirtti.

HANGİ UÇAKLARDA KULLANILIYOR?

LRASM, halihazırda B-1B bombardıman uçakları ve F/A-18E/F savaş uçaklarında operasyonel durumda.

Entegrasyon çalışmaları P-8A’nın yanı sıra F-15, F-35B ve F-35C uçaklarında da sürüyor. P-8A ile entegrasyonun 2025 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.