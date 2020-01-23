Çin’in en büyük televizyon şovu: Bahar Bayramı Galası

Gösterilere katılan her sanatçı gece boyunca sadece bir kere sahneye çıkıyor. Bu nedenle her yıl çok büyük bir kitle şova dahil oluyor.

Galada eğlence performanslarının yanı sıra, o yıl ülkedeki sosyal ve ekonomik alanda yaşanan gelişmelere de yer veriliyor.

Yine geçtiğimiz yıl gala, televizyon, internet ve sosyal medya gibi yayınların yapıldığı tüm platformlarda 1 milyar 173 kişi tarafından izlendi. Bu rakama diğer ülkelerde yaşayan Çinliler de dahil. Sadece yeni medya platformlarından bu galayı izleyenlerin sayısı ise, 527 milyon olarak belirlendi.

EĞLENCENİN KENDİSİ DEĞİŞİMİN GÖSTERGESİ



Öte yandan, gala için biri Beijing'deki ana sahne, ikisi Zhengzhou ve Zhuhai'de olmak üzere üç farklı stüdyoda canlı yayınlar planıyordu ancak koronavirüsü salgını nedeniyle yan sahnelerdeki yayınların banttan yapılmasına karar verildi. Yan sahnelerin seçildiği lokasyonlar, o yıl ekonomi alanında ağırlık verilecek konuların da bir göstergesi anlamına geliyor.

Bu yıl Bahar Bayramı döneminde koronavirüsü salgını yaşanıyor olmasının, dışarıda yapılacak kutlamaları etkileyeceği düşünülüyor. Önceki yıllara oranla daha çok kişinin yıl başı gecesini evinde geçirmesi bekleniyor. Bu da yeme-içme ve eğlence sektörlerini olumsuz etkilerken, galanın gelirlerinin artmasına yol açacaktır.

SANİYESİ 5 MİLYON LİRADAN FAZLA

Büyük şirketler bu kadar geniş bir kitleye ulaşan bir şovda bir saniye bile görünmek için kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. En son açıklanan reklam gelirleri ise 2011 yılına ait; o yıl geri sayım sırasında ekrana gelen şirketlerin yeni yıl mesajının ücreti saniyede 6 milyon yuan (5 milyon 131 bin lira) olarak açıklanmıştı. Bu ücretin bu yıl çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Reklam ücretlerinin yanı sıra, şirketler bayram harçlığı dağıtma yoluyla da gala gecesi büyük paralar harcıyor. Gala, Bahar Bayramı daha başlamadan bütün online şirketlerin rekabet ettiği bir sahneye dönüşüyor. Çin'de düğünlerde ve bayramlarda içine harçlık koyulup verilen "kırmızı zarflar", teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin reklam bütçelerinde kendine yer bulmaya başladı. Sadece, ülkede çok yaygın kullanılan kısa video paylaşım uygulamalarından biri, galada 1 milyar yuan tutarında elektronik kırmızı zarf dağıtacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, bir diğer önemli e-ticaret platformu Juhuasuan da 1 milyar yuanlık bütçesiyle galanın sponsorlarından biri oldu. Diğer şirketlerin de bu harçlık dağıtma yarışına dahil olacağı varsayılırsa, bu miktar 2020'de milyarlarca yuana ulaşabilir.



MODERN TOPLUMLARIN EN BÜYÜK İÇ GÖÇÜ

Bahar Bayramı trafiğine gelecek olursak, trafik genelde bayramdan 15 gün önce başlar ve bayramdan 25 gün sonra biter. Bu yıl bayram trafiği döneminde yani 10 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında ülke çapındaki seyahat sayısının 3 milyarı bulması öngörülüyor. Bayram trafiğinin ilk gününde, yani 10 Ocak'ta gerçekleşen toplam seyahat sayısı ise 69 milyon 609 bini buldu. Çin'de bayram trağinin yoğunluğu genelde tren istasyonlarında ve havalimanlarında yaşanıyor. Bu yıl bayramda turizm amaçlı seyahat edenlerin yüzde 55'ini 1990'lı yıllarda doğan kişilerin oluşturacağı tahmin ediliyor.



FARE YILI ZEKİLERİN YILI OLARAK BİLİNİYOR

12 hayvanlı ay takviminde bu sene fare yılı yaşanacak. Fare yılında doğanların, yani fare burcuna sahip olanların çok zeki olduğuna inanılıyor. Ayrıca, fare yılı 12 hayvanlı ay takviminde 12 hayvan döngüsünün başı olarak kabul ediliyor. Bu yıl ay takviminde 384 gün bulunuyor. Bu da yılın normalden bir ay uzun olacağı anlamına geliyor.