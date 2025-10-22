Çin'in gizemli uçağı ilk kez havada görüldü

Çin’in yeni nesil insansız hayalet uçağı “GJ-X”, ilk kez uçuş yaparken görüntülendi. 42 metre (138 feet) kanat açıklığına sahip dev uçak, ABD’nin geliştirmekte olduğu B-21 Raider bombardıman uçağıyla aynı boyut kategorisinde yer alıyor. Uzmanlara göre bu uçuş, Çin’in insansız stratejik hava gücü kapasitesinde büyük bir sıçrama anlamına geliyor.



19 Ekim’de Çin sosyal medyasında paylaşılan bir videoda görülen uçak, daha önce Ağustos ayında Sincan’daki Malan Hava Üssü’nde uydu görüntülerine takılan gizemli bir hava aracına benzetildi. “GJ-X” adıyla anılan bu modelin, Çin’in şimdiye kadarki en büyük insansız savaş uçağı olduğu değerlendiriliyor.

TASARIMIYLA RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ EN AZA İNİYOR

ABD merkezli The War Zone dergisine göre uçağın kanat yapısı ve “uçan kanat” tasarımı, radar görünürlüğünü en aza indiriyor. Uçağın B-2 Spirit ve B-21 Raider gibi Amerikan hayalet bombardıman uçaklarına benzer bir “çatal dümen” sistemine sahip olduğu, ayrıca kuyruk bölümünde iki motoru barındıran bir çıkıntı bulunduğu bildiriliyor.



Bazı askeri analistler GJ-X’in doğrudan saldırı görevleri için tasarlanmış büyük bir insansız savaş uçağı (UCAV) olabileceğini söylerken, bazıları bunun Çin’in geliştirmekte olduğu insanlı H-20 bombardıman uçağını tamamlayacak bir prototip olduğunu düşünüyor.



Shenzhen TV askeri yorumcusu Chen Xi, söz konusu uçağı “orta menzilli stratejik bombardıman uçağı” olarak tanımladı ve “H-20 henüz tanıtılmadı ama artık B-21’le aynı boyutta stratejik seviyede bir bombardıman uçağımız var” dedi.

ABD RAPORLARI "HAZIR DEĞİL" DİYOR

Çin’in 2016’da duyurduğu H-20 projesi, ülkenin ilk uzun menzilli hayalet bombardıman uçağı olma özelliğini taşıyor. Yetkililer H-20’nin yakında tanıtılacağını açıklamış olsa da, ABD Savunma Bakanlığı raporları uçağın 2030’lardan önce hazır olmayacağını öngörüyor.



Uzmanlara göre GJ-X’in ilk uçuşu, Çin’in hem insanlı hem de insansız uzun menzilli bombardıman sistemlerini paralel biçimde geliştirdiğini gösteriyor. Ülke, aynı zamanda CH-7 gibi daha küçük hayalet dronlar ve uçak gemisi konuşlu insansız hava araçları üzerinde de çalışıyor.