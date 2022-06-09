Çin'in Hubey eyaletinde askeri uçak yerleşim yerine düştü

Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Laohıkou şehrinde askeri eğitim için kullanılan şehrin eski sivil havaalanından kalkan uçak, henüz bilinmeyen sebeple yakındaki yerleşim yerine düştü.



Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Pilotun kaza öncesinde paraşütle atlayarak kurtulduğu bildirildi.

Pilot ve yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi, ölü ve yaralı sayısının artabileceği öngörülüyor.