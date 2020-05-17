Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei (58), Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Herzliya kentindeki rezidansında ölü bulundu.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.



Polis, büyükelçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı.



Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.