Çin'in mega barajı korku yarattı: "100 milyondan fazla kişi tehlikede”

Çin'in Tibet'teki mega baraj projesi, kuru sezonda, büyük bir nehirden gelen su akışını yüzde 85'e kadar keseceği gerekçesiyle Hindistan'da korkuya yol açıyor.

Reuters'ın özel haberine göre bu durum, Delhi'yi etkilerini hafifletmek için kendi barajını inşa etme planlarını hızlandırmaya sevk etti.

Hindistan hükümeti, Tibet'in Angsi Buzulu'ndan gelen su akışını kontrol altına almak için 2000'lerin başından bu yana projeleri değerlendiriyor. Angsi Buzulu, Çin, Hindistan ve Bangladeş'te nehir aşağısında yaşayan 100 milyondan fazla insanı besliyor.

Ancak bu planlar, köylerinin baraj nedeniyle sular altında kalacağından ve yaşam tarzlarının yok olacağından korkan sınır eyaleti Arunachal Pradesh sakinlerinin, zaman zaman şiddet içeren direnişiyle engellendi.

"NEHRİ SİLAH OLARAK KULLANABİLİR"

Ardından aralık ayında Çin, Yarlung Zangbo nehrinin Hindistan'a geçmeden hemen önceki sınır bölgesinde dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa edeceğini duyurdu. Bu, Yeni Delhi'de, Arunachal Pradesh'te bazı toprak talepleri olan, uzun süredir stratejik rakibi olan Çin'in, Angsi Buzulu'ndan doğan ve Hindistan'da Siang ve Brahmaputra olarak bilinen nehrin kontrolünü silah olarak kullanabileceği endişesini tetikledi.

Hindistan'ın en büyük hidroelektrik şirketi, mayıs ayında, tamamlanması halinde ülkenin en büyük barajı olacak olan Upper Siang Çok Amaçlı Depolama Barajı'nın olası inşaat sahası yakınında, silahlı polis koruması altında araştırma malzemelerini taşıdı. İki kaynağa göre, Hindistanlı üst düzey yetkililer de bu yıl inşaatın hızlandırılması konusunda toplantılar düzenliyor. Bu toplantılardan biri, Başbakan Narendra Modi'nin ofisi tarafından temmuz ayında düzenlendi.

MALİYETİ 170 MİLYAR DOLAR

Delhi'nin endişeleri, Çin barajının etkisine ilişkin tarihsiz bir Hindistan hükümeti analizinde anlatıldı. Reuters, bu analizdeki ayrıntıları dört kaynakla doğruladı ve ilk kez haber yaptı.

Pekin, barajın inşası hakkında ayrıntılı planlar açıklamadı, ancak analiz, Hindistan hükümetine bağlı kurumlar tarafından yapılan geçmiş çalışmaları temel aldı ve temmuz ayında temeli atılan ve yaklaşık 170 milyar dolarlık bir maliyetle gerçekleştirilecek olan Çin projesinin beklenen büyüklüğünü hesaba kattı.

MUSON DIŞI AYLARDA ŞİDDETLİ OLACAK

Kaynaklara ve belgeye göre Delhi, Çin barajının Pekin'in 40 milyar metreküp su, yani önemli bir sınır noktasında yıllık olarak alınan suyun üçte birinden fazlasını yönlendirmesine olanak tanıyacağını tahmin ediyor. Bu etki, sıcaklıkların yükseldiği ve Hindistan'ın geniş bölgelerinde toprakların çoraklaştığı muson dışı aylarda özellikle şiddetli olacak.

AZALMA YÜZDE 11'E DÜŞECEK

Upper Siang projesi, öngörülen 14 milyar metreküp depolama kapasitesiyle bu sorunu hafifletecek ve Hindistan'ın kurak mevsimde su salmasına olanak tanıyacak. Kaynaklara ve belgeye göre, su yoğun endüstri ve tarıma bağımlı olan önemli bölgesel şehir Guwahati, Hindistan barajı inşa edilmezse yüzde 25'lik bir azalma yaşayacak, bu proje sayesinde ise azalma yüzde 11 olacak.

Kaynaklara göre, proje aynı zamanda Pekin'in aşağı havzaya yıkıcı su akıntıları salma girişimlerini de hafifletebilir.

