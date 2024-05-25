Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatları sona erdi

Çin devleti haber kanalı CCTV-7'nin sunucusu, cuma günü yapılan bir yayında, Çin ordusunun Tayvan'a yönelik "Müşterek Kılıç-2024A" tatbikatlarını "başarıyla tamamladığını" söyledi.

Tayvan savunma bakanlığına göre, iki gün süren tatbikatlar boyunca toplamda 111 Çin uçağı ve düzinelerce donanma gemisi özerk adayı kuşattı.

TATBİKATLAR YEMİN TÖRENİN ARDINDAN GELDİ



Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Partinin (DPP) adayı Lai Ching-te, bu hafta başında yemin ederek görevine başlamıştı.



Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.



Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.



Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

