Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatları sona erdi

Çin devlet medyası Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ve çevresini kuşatan askeri tatbikatın iki günün ardından sona erdiğini duyurdu.

Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatları sona erdi

devleti haber kanalı CCTV-7'nin sunucusu, cuma günü yapılan bir yayında, Çin ordusunun 'a yönelik "Müşterek Kılıç-2024A" tatbikatlarını "başarıyla tamamladığını" söyledi.

savunma bakanlığına göre, iki gün süren tatbikatlar boyunca toplamda 111 Çin uçağı ve düzinelerce donanma gemisi özerk adayı kuşattı.

TATBİKATLAR YEMİN TÖRENİN ARDINDAN GELDİ 

Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Partinin (DPP) adayı Lai Ching-te, bu hafta başında yemin ederek görevine başlamıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

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