Victoria Parkı'nda toplanan eylemcilerin talepleri Hong Kong liderinin istifası, seçimlerin yeniden yapılması ve polisin göstericilere uyguladığı şiddetin soruşturulması.
Hong Kong'daki protestolar zanlıların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlamıştı. Tepkiler üzerine tasarı gündemden düşürüldü ancak protestolar bitmedi.
Eylemciler geçtiğimiz hafta da havaalanını işgal etmiş ve bazı uçuşlar yapılamamıştı.
Eylemleri yakından izleyen Çin yönetimi, hükümet karşıtı protestocuların "terörist"ten farkı olmadığı görüşünü dile getiriyor.
Pekin, Hong Kong sınırındaki Shenzen kentine de askeri yığınak yapmış durumda.