Çin'in uzay uçağı yörüngeye 6 gizemli nesne bıraktı! Kuzey Amerika üzerinden güçlü sinyaller gönderiyor

Geçtiğimiz hafta yörüngeye fırlatılan çok gizli Çin uzay uçağı, Kuzey Amerika üzerinden güçlü sinyaller gönderiyor. Araç, üç yıl içinde üçüncü kez Dünya'nın yörüngesine fırlatıldı ve 6 gizemli nesneyi serbest bıraktı.



Nesneler ABD Uzay Kuvvetleri tarafından takip ediliyor ancak ne oldukları veya hangi amaca hizmet ettikleri konusunda hiçbir ayrıntı kamuya açıklanmadı.



Amatör gökbilimci Scott Tilley, uçağı takip ediyor ve yaydığı sinyalleri inceliyor. Tilley uçağın Kuzey Amerika üzerinden geçerken en güçlü sinyalleri gönderiyor gibi göründüğünü söyledi.



ABD ÇİN CASUS BALONUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Bu durum ABD'nin askeri bölgeden geçerken istihbarat toplayabilecek bir Çin casus balonunu vurmasından yalnızca 10 ay sonra gerçekleşti.



Tilley uzay uçağının, yalnızca güneyden güneybatıya doğru bir konumu tercih ediyor gibi görünen belirli bir geçiş yörüngesi üzerinde ilerlediğini belirtti.



ABD Savunma Bakanlığı, OBJECT A'dan F'ye kadar Çin'in uzay aracı tarafından Dünya yörüngesine bırakılan 6 nesnenin ne olduğunu belirledi.



Çin basınında yer alan bir duyuruda, uzay uçağının amacının "uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek" sağlamak olduğu açıklandı. Ancak ülke tıpkı Amerikalı yetkililer gibi uçaklarıyla ilgili ayrıntıları gizli tuttu.