Çin'in vize istemediği ülkelere yenileri ekleniyor

Çin'e 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilen ülke sayısı 74 oldu.

Ulusal Göçmenlik İdaresi'ne göre 2024 yılında 20 milyondan fazla yabancı ziyaretçi Çin'e vizesiz giriş yaptı. Bu sayı önceki yılki oranın iki katından fazlası.

Turistik yerlerin çoğu hala yabancılardan çok daha fazla yerli turistle doluyken, seyahat şirketleri ve tur rehberleri yaz tatili için Çin'e gelenler nedeniyle daha büyük bir akına hazırlanıyor.



Sert COVID-19 kısıtlamalarını kaldırdıktan sonra Çin, 2023'ün başlarında sınırlarını turistlere yeniden açtı, ancak o yıl sadece 13,8 milyon kişi ziyaret etti, bu da pandemiden önceki son yıl olan 2019'daki 31,9 milyonun yarısından az.

Aralık 2023'te Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşları için vizesiz giriş hakkı tanıdığını duyurdu. O tarihten bu yana Avrupa'nın neredeyse tamamı bu kapsama alındı.

AZERBAYCAN DA EKLENECEK

Beş Latin Amerika ülkesi ve Özbekistan'dan gelen yolcular geçen ay vizesiz giriş hakkına sahip olurken, bunu Ortadoğu'dan dört ülke takip etti. Bu sayı 16 Temmuz'da Azerbaycan'ın da eklenmesiyle 75'e yükselecek.

Ülkelerin yaklaşık üçte ikisine bir yıllık deneme süresi için vizesiz giriş hakkı tanındı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkeyle de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

