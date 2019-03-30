Muhaliflerin "insani kriz" iddiaları arasında büyük bir siyasi buhrandan geçen Venezuela, Rusya’nın gönderdiği yardımların ardından Çin’in yolladığı ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarına da kavuştu.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin tarafından yollanan 65 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan Boeing 747 tipi uçağın ülkeye ulaştığını duyurdu.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping teşekkür eden ve mevkidaşıyla Çin gezisinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, "Venezuela emperyalist kuşatmayı kırıyor ve zaferle ilerliyor" ifadelerini kullandı.



Venezuela’nın müttefiklerinden Rusya da ülkeye bu hafta iki parti insani ve tıbbi yardım göndermişti. Rusya’nın ilk yolladığı 35 tonluk ilaç yardımı 100 Rus askeri ile birlikte gelmiş, bu durum ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



Venezuela’da ABD destekli muhalifler ve hükümet arasındaki siyasi buhranda "insani kriz ve yardım" tartışmaları en önemli başlığı oluşturuyor.



Ülkede bir insani kriz olduğunu öne süren muhalifler ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı insani yardımları 23 Şubat’ta Venezuela’ya sokma girişiminde bulunmuş, iki ülke arasındaki sınır kapılarında muhalifler ve Venezuela güvenlik güçleri arasında uzun süren çatışmalar yaşanmıştı.



Muhaliflerin yüklediği 14 tırlık konvoydan hiçbir araç Venezuela’ya girmeyi başaramazken 2 tır köprü üzerinde yakılmış, uluslararası basında araçların muhalifler tarafından yakıldığına dair değerlendirmeler yer almıştı.



Ülkede insani kriz yaşandığı iddialarını reddeden Venezuela hükümeti ise resmi kanallardan yapılacak yardımlara açık olduğunu vurguluyor. Hükümet ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme almak için yaptığı ödemelere ABD tarafından el konulduğunu bildiriyor.