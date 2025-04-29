Çinli asker cepheden uyardı: "Sakın buraya gelmeyin"

Rus Ordusu için savaşan bir Çinli, üstlerinin onu ayakta duracak kadar yer olmayan karanlık bir çukura 21 gün boyunca kilitlediğini iddia ediyor. Çinli asker, suçunun komutanıyla koruyucu ekipman konusunda yaşadığı bir anlaşmazlık olduğunu ileri sürüyor.



Savaşa "yurtdışında askeri yaşamın tadına bakmak" için katıldığını söyleyen Çinli asker, cephede geçirdiği acımasız bir yılın ardından bunun "bir hata" olduğuna ikna oldu.

ÇUKURDA GEÇİRDİĞİ GÜNLERİ ANLATTI



Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre 29 yaşındaki adam, çukurda geçirdiği zamanı, başını bile kaldıramayacak hale gediği ve tüm savaşma motivasyonunu kıran bir olay olarak tanımladı.



Genç adam şimdi Rusya'nın mücadelesine katılmayı düşünen diğer Çinlilere bir mesaj göndererek, "Bazı gerçekleri söylemem ve o mantıksız Çinlileri uyarmam gerekiyor; buraya gelmeyin" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ORDULARINDAN AMA TAM BİR ŞAKA"



"Dünyanın ikinci büyük ordusu tam bir şaka" diyen Michael kod adlı asker, yetersiz ekipman, yetersiz lojistik, kötü muamele ve "ciddi yolsuzluk" gibi şikayetlerde bulundu. Bu tarz sorunlar savaşın başlangıcından beri sıkça dile getiriliyor.

ÇİNLİ ASKERLER SAVAŞTA



Hem Ukrayna hem de Rusya, birliklerini güçlendirmek için yabancı savaşçılar kullandı. Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iki Çinli savaşçının yakalandığını açıklaması ve Rusya saflarında "çok daha fazlası" olduğunu iddia etmesiyle, Rusya için savaşan Çinli paralı askerler meselesi küresel ilgi odağı haline geldi.



Kiev, en az 155 başka Çin vatandaşının Rusya için savaştığına dair bilgiye sahip olduğunu iddia ediyor.

