Çinli bakandan günlerdir haber yok

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang’ın 25 Haziran’dan bu yana kamuoyu önüne çıkmaması spekülasyonlara neden oldu.

Çinli bakandan günlerdir haber yok

57 yaşındaki bakan son olarak 25 Haziran'da Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerde görüntülendi.

Hazine Bakanı Janet Yellen’in bu ayki Pekin ziyaretinde görüşmelere katılmazken, yine ’e giden ABD İklim Temsilcisi John Kerry ile de bir araya gelmedi.

Çinli bakanın ortadan kaybolmasının Hong Kong'lu bir televizyon sunucusu ile yaşadığı ilişkiyle alakalı olduğu öne sürülüyor.
Dışişleri bakanlığı sözcüsü, bakanın nerede olduğuna yönelik soruyu "Bu konuda bilgim yok" diyerek yanıtladı

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