Çinli bilim insanları, karbondioksitten şeker üretmenin yolunu buldu

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Tianjin Endüstriyel Biyoteknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, geliştirdikleri biyotransformasyon sistemi sayesinde şeker kamışı veya pancarı yetiştirmeye gerek kalmadan sukroz (beyaz şeker) ürettiklerini açıkladı. Bu yöntem aynı zamanda fruktoz ve nişasta gibi diğer karmaşık karbonhidratların sentezi için de uyarlandı.



Bilim insanları, metanolün endüstriyel atıklardan veya karbondioksitin hidrojenlenmesiyle elde edilebildiğini, dolayısıyla bu yöntemin karbondioksit salımını azaltma hedefine de katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

YÜZDE 86 VERİMLE ÇALIŞIYOR

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında düşük karbonlu moleküllerden sukroz üretimi için tasarladıkları bu sistemin yüzde 86 gibi yüksek bir verimle çalıştığını bildirdi. Yeni yöntemin enerji tüketiminin de mevcut yöntemlere göre daha düşük olduğu vurgulandı.



Çin’de yılda 15 milyon ton şeker tüketildiği, bunun yaklaşık 5 milyon tonunun ithal edildiği düşünüldüğünde, bu tür bir teknolojinin özellikle su ve tarım arazisi tasarrufu açısından büyük potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.



Araştırmacılar, geliştirdikleri platformun sadece gıda değil, ilaç gibi diğer alanlarda da farklı polisakkaritlerin bitkilerden bağımsız şekilde üretilebilmesi için umut vadettiğini ifade etti. Ancak bu yöntemin endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale gelmesi için enzim optimizasyonu ve sistemin dayanıklılığının artırılması gibi aşamalarda daha fazla çalışma yapılması gerektiği de vurgulandı.