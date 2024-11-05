Çinli gençler evlenmiyor: Oranlar tarihin en düşük seviyesinde

Resmi verilere göre, Çin'de kaydedilen yeni evlilik sayısının bu yıl tarihteki en düşük seviyesine düşmesi bekleniyor. Ülkedeki demografik kriz, hükümetin evliliği teşvik etmek ve doğumları artırmak için yürüttüğü kapsamlı kampanyaya rağmen derinleşiyor.



Evliliklerin ve doğumların azalması Pekin için büyük bir sorun teşkil ediyor. Pekin, ülkenin yavaşlayan ekonomisi üzerinde küçülen iş gücü ve yaşlanan nüfusun etkisinden giderek daha fazla endişe duyuyor.



Cuma günü yayınlanan verilere göre, 2024'ün ilk üç çeyreğinde yaklaşık 4,74 milyon Çinli çift evlendi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 5,69 milyona göre yüzde 16,6'lık bir düşüşü temsil ediyor.



44 yıldır tutulan verilerde zirve 13 milyon evlilikle 2013'te görülmüştü. 2022'deyse 6,83 milyonda kalarak sayılar dibi bulmuştu. Çinli demografi uzmanları, 2024 yılında yeni evlilik sayısının bunun da altında kalacağını tahmin ediyor.



Geçtiğimiz yıl sıkı Covid kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından evlilik oranlarında görülen toparlanma, büyük ölçüde biriken talepten kaynaklanan bir istisna gibi görünüyor.



NÜFUS GİDEREK AZALIYOR



2022 yılında 1 milyar 411 milyon olan Çin anakarası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.



Kaydedilen evliliklerle birlikte doğum oranlarının düşmesi de Pekin'i endişelendiriyor. Geçen yılki doğumlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan beri en düşük seviyeyi gördü.



Çin'deki doğum oranları, nüfusu kontrol altına almak adına 1980'lerin sonunda tek çocuk politikası getirilmesinden beri azalıyor. Hükümet azalmayı durdurmak amacıyla 2015'te tek çocuk politikasını sonlandırdı ve çiftlere en az iki çocuk sahibi olma çağrısında bulundu.