Çinli hackerlar ABD altyapısını hedef almaya devam ediyor

Batılı güvenlik yetkilileri yıllardır Çin'in milyonlarca insan hakkında veri toplaması ve bilgisayar korsanlarının hassas sistemlere sızması tehdidi konusunda uyarılarda bulunuyordu.



Bu hafta, ABD Federal Soruşturma Bürosu direktörü Christopher Wray, Çin Komünist Partisine bağlı bilgisayar korsanlarının sürekli olarak su arıtma tesisleri, elektrik şebekesi ve petrol ve gaz boru hatları gibi ABD'nin kritik altyapısını hedef aldığını söyledi.



Wray'in "Çinli hacker" açıklaması, FBI'ın Çinli bilgisayar korsanlığı grubu "Volt Typhoon" tarafından insanların evlerine ve ofislerine yerleştirilen yüzlerce kötü amaçlı yazılımı kaldırdığını açıklamasıyla geldi.



Wray, kamuoyu önünde yaptığı açıklamada, "Çin'in bilgisayar korsanları, Amerikan vatandaşlarına ve topluluklarına zarar vermek için Amerikan altyapısını hedef alıyor. Sivillere yönelik hafif darbeler Çin'in planının bir parçası." dedi.



FBI direktörü, Çin'in "diğer tüm büyük ulusların toplamından" daha büyük bir bilgisayar korsanlığı ağına sahip olduğunu ekledi.

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Çin'in casusluk ve siber operasyonlarının boyutuna ilişkin endişeler yeni olmasa da, ABD istihbarat topluluğu "Volt Typhoon" ve diğer grupların altyapıları hedef alması konusunda giderek daha fazla endişeleniyor.



Mayıs 2023'te Microsoft, Volt Typhoon'un ABD eyaletlerindeki kritik altyapıların yanı sıra iletişim ve ulaşım altyapısına izinsiz girişlerin takip edildiğini açıkladı.



FBI ve DOJ ayrıca bu hafta Volt Typhoon tarafından kurulan yüzlerce kötü niyetli yazılımı uzaktan kaldırdıklarını açıkladı.



Wray, "Volt Typhoon kötü amaçlı yazılımı, Çin'in iletişim, enerji, ulaşım ve su sektörlerimiz gibi kritik altyapılara karşı operasyon öncesi keşif ve ağ istismarını gizlemesine olanak sağladı." dedi.



ABD'li yetkililer bilgisayar korsanlarının sızdığı cihazları uzaktan temizlemek için mahkeme emri alabiliyor ancak bu tarz operasyonlar hala nadir görülüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin