Çinli hackerlar İngiliz liderleri dinledi. Başbakanı da listeye almışlar

Casusluk operasyonunun, hükümetin üst düzey üyelerini tehlikeye attığı ve özel iletişimlerini Pekin'e ifşa ettiği belirtiliyor.

İddialara göre Çin'de devlet destekli hackerlar, 2021 ile 2024 yılları arasında başbakanlar Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'ın en yakın yardımcılarından bazılarının telefonlarını hedef aldığı biliniyor. Bu hacklemelerle Çinli casusların hükümetin üst düzey üyelerini içeren kısa mesajları okuyabileceği veya telefon görüşmelerini dinleyebileceği olasılığını gündeme getiriyor.

Telefon görüşmelerini dinleyememiş olsalar bile, bilgisayar korsanları, yetkililerin kimlerle ve ne sıklıkla iletişim kurduğunu ve yaklaşık konumlarını gösteren coğrafi konum verilerini ortaya çıkaran meta verilere erişim sağlanmış olabileceği belirtiliyor.

Hacklemenin başbakanların cep telefonlarını da içerip içermediği ise henüz belirsiz. Ancak ihlal hakkında bilgi sahibi bir kaynak, bunun "Downing Street'in kalbine kadar" uzandığını belirtiyor.

ABD'deki istihbarat kaynakları Çin casusluk operasyonlarının devam ettiğini ve şimdiki başbakan Keir Starmer ve üst düzey personelinin de ifşa edilmiş olabileceği ihtimalini iddia ediyor.

İngiliz iç istihbarat birimi MI5, Kasım 2025'te Çin devletinden gelen casusluk tehdidi hakkında Parlamento'ya bir "casusluk uyarısı" vermişti.

İngiliz Başbakan Keir Starmer'ın bu hafta Pekin ile ticaret ve yatırım bağlarını güçlendirmek amacıyla Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Ancak Starmer ve İşçi Partisi, ticaret anlaşmaları sağlama umuduyla Çin'in düşmanca faaliyetlerine karşı yumuşak bir tavır takınarak ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Casusluk iddiaları 2024 yılında ortaya atılsa da İngiliz üst düzey yöneticilerinin 2021 yılından itibaren dinlenmiş olabileceği belirtiliyor.