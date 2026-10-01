Çinli hackerlar NASA ve Senato'dan sonra şimdi de yapay zeka uzmanlarının peşinde
01.10.2026 14:38
Çin bağlantılı bilgisayar korsanları, eski bir Beyaz Saray yetkilisinin kimliğine bürünerek ABD'li yapay zeka politika uzmanlarının e-postalarını hedef aldı.
Siber güvenlik şirketi Proofpoint, Çin bağlantılı korsanların ABD'deki düşünce kuruluşları, üniversiteler ve kurumlarda görev yapan yapay zeka uzmanlarının e-postalarını ele geçirmek amacıyla eski bir hükümet yetkilisinin kimliğine büründüğünü duyurdu.
Reuters ajansının aktadığına göre Proofpoint, yayımladığı raporda, "TA419" adını verdiği korsan grubunun ABD ve Japonya merkezli düşünce kuruluşları, savunma sanayii yüklenicileri, üniversiteler ve hukuk firmalarında çalışan personelin şifrelerini ele geçirmeye yönelik girişimlerini 2025 yılından bu yana düzenli şekilde izlediğini aktardı.
Şirket, saldırılarda kullanılan kötü amaçlı yazılım türleri, internet altyapısı ve seçilen hedeflerin Çin istihbaratının öncelikleriyle örtüşmesi nedeniyle eylemlerin Çin merkezli gruba ait olduğunu kaydetti.
Rapora göre korsanlar, aralarında Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi'nin eski birinci müdür yardımcısı Lynne Parker'ın da yer aldığı yapay zeka ve diplomasi uzmanlarının kimliklerini taklit ederek e-postalar gönderdi.
Sahte iletilerde alıcılara yapay zeka odaklı işbirlikleri veya ortak projeler önerildiği, ardından hedeflerin şifre çalma amacıyla hazırlanan internet sitelerine yönlendirildiği belirtildi.
Proofpoint hedef alınan kişilerin isimlerini paylaşmazken, bu uzmanların "yapay zeka düzenlemeleri, ihracat kontrolleri ve ulusal yapay zeka stratejisi" alanlarında çalıştığını açıkladı.
Bu hedeflerden birinin, eski Beyaz Saray yetkilisi ve Penn Medya, Teknoloji ve Demokrasi Merkezi Direktörü Alex Engler olduğu öğrenildi.
Reuters'a konuşan Engler, Parker adına gönderilen ve kendisini yeni bir yapay zeka politikası projesine katılmaya davet eden şüpheli bir e-posta aldığını söyledi.
Mesajdaki garipliği fark ettikten sonra alandaki diğer uzmanlarla irtibata geçtiğini belirten Engler, karşısındakinin sahtekar olduğunu anladığını ifade etti.
Engler saldırının amacına dair yorum yapmaktan kaçınırken Proofpoint, az sayıda kurumda görevli 10'dan az kişiyi kapsayan bu girişimin, doğrudan teknoloji hırsızlığından ziyade ABD'nin politika oluşturma süreçlerine yönelik istihbarat ilgisine işaret ettiğini bildirdi.
"ŞAŞIRTICI DEĞİL"
Lynne Parker ise temmuz ayı başında kendi adı kullanılarak Engler dahil iki kişiye sahte ileti gönderildiğini söyledi.
Çin'in olaya dahil olduğu yönündeki değerlendirmeyi mantıklı bulduğunu belirten Parker, "ABD ve Çin yapay zeka alanında rekabet içinde. Yapay zeka politikaları üzerine çalışan kişilerin planlarını öğrenmeye çalışmak, asıl hedef buysa şaşırtıcı değil" dedi.
Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu yılın ağustos ayında Çin devlet destekli "QTFY" adlı korsan grubunun ve bu gruba ait "QScan" ile "QTRouter" platformlarının kullandığı alan adlarını ele geçirdiğini duyurmuştu.
AFP ajansının aktardığına göre yetkililer, QTFY grubunun siber saldırı düzenlediği kurumlar arasında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Senatosu ile Enerji, Adalet, Sağlık ve İnsani Hizmetler bakanlıklarının yer aldığını açıkladı.
Özel sektör hedefleri arasında ise hastaneler, üniversiteler, telekomünikasyon şirketleri, enerji firmaları, finans kuruluşları ve savunma sanayisi yüklenicileri sayıldı.
ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, federal kolluk kuvvetlerinin Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait kötü amaçlı yazılımları etkisiz hale getirdiğini belirterek operasyonun Pekin destekli ayrım gözetmeyen saldırıları durdurma serisinin son halkası olduğunu bildirdi.
FBI Direktörü Kash Patel ise operasyonla ABD'nin kritik altyapısını hedef alan küresel bir botnet ağının çökertildiğini kaydetti.
Mahkeme belgelerine göre QTFY, Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı ve Halk Kurtuluş Ordusu dahil ücretli müşterilerine bilgisayar korsanlığı hizmetleri sunuyor.