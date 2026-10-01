Çinli hackerlar NASA ve Senato'dan sonra şimdi de yapay zeka uzmanlarının peşinde

Siber güvenlik şirketi Proofpoint, Çin bağlantılı korsanların ABD 'deki düşünce kuruluşları, üniversiteler ve kurumlarda görev yapan yapay zeka uzmanlarının e-postalarını ele geçirmek amacıyla eski bir hükümet yetkilisinin kimliğine büründüğünü duyurdu.

Reuters ajansının aktadığına göre Proofpoint, yayımladığı raporda, "TA419" adını verdiği korsan grubunun ABD ve Japonya merkezli düşünce kuruluşları, savunma sanayii yüklenicileri, üniversiteler ve hukuk firmalarında çalışan personelin şifrelerini ele geçirmeye yönelik girişimlerini 2025 yılından bu yana düzenli şekilde izlediğini aktardı.

Şirket, saldırılarda kullanılan kötü amaçlı yazılım türleri, internet altyapısı ve seçilen hedeflerin Çin istihbaratının öncelikleriyle örtüşmesi nedeniyle eylemlerin Çin merkezli gruba ait olduğunu kaydetti.

Rapora göre korsanlar, aralarında Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi'nin eski birinci müdür yardımcısı Lynne Parker'ın da yer aldığı yapay zeka ve diplomasi uzmanlarının kimliklerini taklit ederek e-postalar gönderdi.

Sahte iletilerde alıcılara yapay zeka odaklı işbirlikleri veya ortak projeler önerildiği, ardından hedeflerin şifre çalma amacıyla hazırlanan internet sitelerine yönlendirildiği belirtildi.

Proofpoint hedef alınan kişilerin isimlerini paylaşmazken, bu uzmanların "yapay zeka düzenlemeleri, ihracat kontrolleri ve ulusal yapay zeka stratejisi" alanlarında çalıştığını açıkladı.

Bu hedeflerden birinin, eski Beyaz Saray yetkilisi ve Penn Medya, Teknoloji ve Demokrasi Merkezi Direktörü Alex Engler olduğu öğrenildi.

Reuters'a konuşan Engler, Parker adına gönderilen ve kendisini yeni bir yapay zeka politikası projesine katılmaya davet eden şüpheli bir e-posta aldığını söyledi.

Mesajdaki garipliği fark ettikten sonra alandaki diğer uzmanlarla irtibata geçtiğini belirten Engler, karşısındakinin sahtekar olduğunu anladığını ifade etti.

Engler saldırının amacına dair yorum yapmaktan kaçınırken Proofpoint, az sayıda kurumda görevli 10'dan az kişiyi kapsayan bu girişimin, doğrudan teknoloji hırsızlığından ziyade ABD'nin politika oluşturma süreçlerine yönelik istihbarat ilgisine işaret ettiğini bildirdi.