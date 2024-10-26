Çinli hackerların hedefinde Trump'ın telefonu var

Yeni bir rapora göre, ABD'nin iletişim ağlarına erişim sağlayan Çinli bilgisayar korsanlarının hedef aldığı kişiler arasında başkan adayı Donald Trump ve başkan yardımcısı adayı JD Vance de olabilir.



FBI da dahil olmak üzere ulusal güvenlik kurumlarından gelen araştırmacılar, veri ihlalinin kapsamını belirlemek ve bilgisayar korsanlarının şifrelenmemiş kanallar üzerinden gönderilen kısa mesajlara iletişimlere erişim sağlayıp sağlayamadığını belirlemek için çalışıyor.



New York Times'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Trump'ın seçim kampanyasına bu hafta eski başkan ve aday arkadaşının, telefon numaraları hedef alınan kişiler arasında olduğunun bildirildiği bilgisini verdi.

KİMİNLE NE KONUŞTUĞU ORTAYA ÇIKACAK



Bilgisayar korsanlarının erişmiş olabileceği veriler arasında, hedef alınan kişilerin kimleri aradığı, kimlere mesaj attığı, hangi kişilerle ne sıklıkla iletişim kurdukları ve bu kişilerle ne kadar süre görüştükleri yer alıyor.



Bu tür bilgiler Çin gibi ülkeler için oldukça değerli olabilir. Mesajların içeriği olmasa bile, veriler Trump ve Vance'e yakın olanları tespit etmek için kullanılabilir.



Ancak iddiada yer alan hackerların açıkça cihazlardaki verilere ulaşmaya çalışıp çalışmadıkları net değil.



Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, The Independent'a yaptığı açıklamada eski başkanın ve seçim yoldaşının telefonlarına ele geçirilip geçirilmediğini doğrulamadı.