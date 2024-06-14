Çinli Me Too aktivisti, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı

Önde gelen Çinli #MeToo aktivisti Huang Xueqin, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Huang'ın serbest bırakılması için kampanya yürüten bir grup ve kararın bir kopyasına göre, aktivist bugün, Çin'in güneyindeki bir mahkemede "devlet gücünü yıkmaktan" suçlu bulunduktan sonra hapse atıldı.



Destekçileri, 35 yaşındaki bağımsız gazeteci Huang'ın temyize gitmeyi planladığını söyledi.

Huang ile birlikte yargılanan 40 yaşındaki işçi aktivisti Wang Jianbing ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Onun da temyize gidip gitmeyeceği henüz belli değil.



Huang Xueqin ve Wang Jianbing'e Özgürlük grubunun sözcüsü, Çinli yetkililerin sosyal yardım aktivistlerini bastırmak için ulusal güvenliği bahane olarak kullandıklarına inandıklarını söyledi.



Sözcü, "Bu, sosyal adalet değerinin inkârı ve yok edilmesinin yanı sıra sivil toplumdaki ılımlı seslerin de inkârıdır. Bu çok kötü bir işaret" dedi.



2021'DEN BERİ TUTUKLULAR

İkili, eylül 2021'den bu yana Çinli yetkililer tarafından gözaltında tutuluyor ve yarın tutuklanmalarının üzerinden bin gün geçmiş olacak.

Destekçileri, geçen yıl kapalı kapılar ardında yapılan duruşma sırasında herhangi bir suç işlediklerini reddettiklerini söyledi.

Huang ve Wang'a yöneltilen suçlamalar, Çinli gençler için sık sık düzenledikleri ve sosyal konuları tartıştıkları toplantılara dayandırıldı.



ABD, Danimarka, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda ve İngiltere'den konsolosluk temsilcilerinin mahkemeye katılmaya çalıştıklarını ancak girişlerine izin verilmediğini belirten iki diplomat, medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemedi.



Bu sabah Guangzhou Halk Orta Mahkemesi çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi vardı. Polis, dava için gelen izleyicileri sorguladı.

DÜNYAYI SARSAN HAREKET

Me Too hareketi, Amerika’da başlayan ve bütün dünyaya yayılan cinsel saldırılara karşı kadınların sesini duyurduğu bir hareket. Türkçe "Ben de" anlamına gelen hareket, kadınların maruz kaldıkları cinsel istismara karşı failleri ifşa ettiği dünya çapında bir eyleme dönüştü. İfşa edilenler arasında çok sayıda ünlü erkek yer aldı.