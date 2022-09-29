Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de "tecavüz" suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de tecavüzle suçlandığı davada jüri önüne çıkacak.

Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de "tecavüz" suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

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Minneapolis kentinde asliye hukuk mahkemesinde açılan davada, Liu, 2018'de Minnesota Üniversitesi'nde öğretim gören Cingyao Liu adlı kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

"Yemeğe çıktığı kadına alkolün etkisindeyken tecavüz ettiği" iddia edilen Liu, suçlamaları reddederken, Savcılık Liu hakkında henüz cezai kovuşturma başlatılmadığını bildirdi.

Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de "tecavüz" suçlamasıyla mahkemeye çıkacak - 1

Jüri seçiminin bugün başlayacağı davanın ilk duruşmasının 3 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Duruşmalarda hem davalının hem de davacının jüri önünde ifade vermesi bekleniyor.

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