Çinli platformdan geri ödeme için "çocuğunu tokatla" şartı



Çin'de faaliyet gösteren bir ikinci el ticaret platformundaki satıcı, para iadesi isteyen bir anneden çocuğunu tokatladığı bir video göndermesini talep ederek ülke çapında tepki topladı.



South China Morning Post gazetesinin haberine göre olay, Li Yun isimli kadının 11 yaşındaki kızının Qiandao adlı uygulamadan habersizce 500 yuan (yaklaşık 70 dolar) değerinde koleksiyon kartı almasının ardından yaşandı.



Li, para iadesi için satıcıyla iletişime geçtiğinde, “geri ödemeyi değerlendirmek için” kendisinden çocuğunu beş dakika boyunca aralıksız tokatladığı bir video göndermesi istendi.



"TOKAT SESLERİ NET DUYULMALI"



Satıcının hazırladığı “Reşit Olmayanlar İçin Geri Ödeme Bildirimi” başlıklı metin, iade için başka şartlar da içeriyordu.



Metne göre videonun “kesintisiz olması” ve “tokat seslerinin net duyulması” gerekiyordu.



Bunun yanı sıra çocuğun, 1000 karakterlik el yazısıyla bir özür mektubu hazırlaması, anne ve çocuğun bu mektubu imzalayıp parmak iziyle onaylaması ve ardından kameraya okuması zorunlu tutuldu.



SCMP, Li'nin satın alma işleminden sadece iki saat sonra iade talebinde bulunduğunu aktardı.



Ancak satıcı, anneyi “siparişi kötü niyetle iptal etmek için kendisini çocuk gibi göstermekle” suçladı.



Qiandao platformunun müşteri hizmetleri ise Li'ye, “platformun bu konuda yaptırım gücü bulunmadığını” belirterek satıcıyla “doğrudan iletişim kurmasını” önerdi.



SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ



Olayın duyulmasıyla Çin sosyal medyasında çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.



Kullanıcılar, satıcının koşullarını “aşağılayıcı” ve “istismarcı” olarak tanımladı.



Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu, anlaşmazlık çözmenin yolu olamaz; insanları aşağılanacak nesneler gibi görmek demektir” diye yazdı.



Bir başka kullanıcı ise “Artık hiçbir sınır kalmadı mı? Belki de bu satıcı önce kendini tokatlayarak ayılmalı” ifadelerini kullandı.



"OLAY ŞAHSİ ANLAŞMAZLIK"



Qiandao platformu, 20 Ekim’de bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, olayın “kullanıcılar arasındaki kişisel bir ikinci el satış anlaşmazlığından” kaynaklandığı ve söz konusu bildirimin şirket tarafından onaylanmadığı belirtildi.



Şirket, açıklamasında ayrıca, “Uygunsuz içerik paylaşan kullanıcıları doğru davranışa yönlendirecek, nezaket çerçevesinde iletişimi teşvik ederek dostane bir ticaret ortamını güçlendireceğiz” ifadelerine yer verdi.



Konuyla ilgili görüş bildiren uzmanlar, ikinci el ticaret platformlarındaki satıcı denetiminin yetersiz olduğunu ve tüketici haklarını korumak için daha net yasal düzenlemeler gerektiğini vurguluyor.

