Çinli şirketler Bahar Bayramı Galası için yarışıyor (Çin'de Fare Yılı)

Bahar Bayram Galası, 36 yıldır Çinlilerin bayram kutlamalarının çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahar Bayramı Galası, sadece bir sanat gösterisi değil, aynı zamanda Çin ekonomisini yansıtan bir gösterge.



Gala, Bahar Bayramı daha başlamadan bütün teknoloji şirketlerinin rekabet ettiği bir sahneye dönüşüyor. Çin’de düğünlerde ve bayramlarda içine harçlık koyulup verilen “kırmızı zarflar”, teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin reklam bütçelerinde kendine yer bulmaya başladı. Ülkede çok yaygın kullanılan kısa video paylaşım uygulaması Kwai, galada 1 milyar yuan tutarında kırmızı zarf dağıtacağını açıkladı. e-Ticaret devi Taobao da galayla ilgili kampanyalar yapacağını duyurdu. Bunun yanı sıra bir diğer önemli e-ticaret platformu Juhuasuan da 1 milyar yuanlık bütçesiyle galanın sponsorlarından biri oldu.



KIRMIZI ZARF EKONOMİSİ

Çin'deki Bahar Bayramı Galası'nda bu yıl 1 milyar yuan değerinde hediye dağıtılacak.

Galanın sahne arkasında internet şirketlerin güçlü rekabeti mevcut. İnternet şirketleri galayla anlaşmalar yapmaya 2015 yılında başladılar. O yıl gala gecesinden bayramın 5. gününe kadar Wechat’te 500 milyon yuanlık kırmızı zarf dağıtıldı. 2016 yılında ise Alipay’de 800 milyon yuan, 2018 yılında da Baidu’da 900 milyon yuanlık kırmızı zarf dağıtıldı.



TV REYTİNGLERİ PATLIYOR

Bahar Bayram Galası’nın arkasında büyük bir piyasa var. Çünkü Bahar Bayramı Galası’nın reyting oranı 2001-2017 yılları arasında yüzde 30’un üzerindeydi. Galanın reytingi önceki yıllarda yüzde 80’e dahi çıkmıştı. 1,4 milyarlık nüfusa sahip bir ülkede bu rakam internet şirketleri için şüphesiz ki büyük kâr anlamına geliyor. Mesela, 2015 yılında galayla yapılan başarılı işbirliğinden dolayı, Wechat’in kullanıcı sayısı aynı yılın Mayıs ayında 300 milyonu aştı. Popüler bir diğer video paylaşım platformu Tiktok da önceki yıl galaya katılarak, Çin’deki kullanıcı sayısını 40 milyondan 70 milyona yükseltti. Geçen yılki galada ise, Çin’in en ünlü arama motoru Baidu‘da gala gecesi gerçekleşen etkileşim sayısı 20 milyar 800 milyona ulaştı. Bu katılımda dünyanın dört bir yanında yaşayan Çinlilerin katkısı var.

Böylece, “Bahar Bayram Galası ekonomisi” ayrı bir kavram olarak Çinlilerin hayatına yerleşiyor.



ARTIK TEKNOLOJİ DEVLERİ BAŞI ÇEKİYOR

Bahar Bayramı Galası, 1983 yılında ilk defa Çin’in resmi televizyon kanalı CCTV’de gösterilmiş ve hemen izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. O yıldan beri 36 kere düzenlendi. 1984 yılında ilk defa bir yerel saat markası galanın ticari sponsorluğunu üstlendi. 1980’li yıllarda galanın sponsorları genellikle saat şirketleri iken, ‘90’lı yıllarda sponsorlar beyaz eşya ve bisiklet şirketleri oldu. İnternetin gelişmesinden önce sponsorlar arasında süt, içecek ve elektrikli ev aletleri şirketleri hakim bir durumdaydı. Son yıllarda internet sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, Bahar Bayramı Galası da internet şirketlerinin büyük rekabet platformu haline geldi. Bu değişim, Çin ekonomisinin yaklaşık 40 senelik gelişimini yansıtıyor.