Çinli şirketten görülmemiş uygulama: Ya evlenin ya işten ayrılın

Çin'de doğum oranları giderek düşerken bazı özel şirketlerin çalışanlarından beklentisi de değişti.



Amerika'nın önde gelen The New York Times gazetesinin haberine göre, Shandong Shuntian Chemical Group şirketi yakın zamanda evlenmemiş çalışanlarına sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir bildiri gönderdi.



Bu uyarı çalışanlarına aile kurmaları için 30 Eylül'e kadar süre veriyor, aksi takdirde işlerinden olabilirler.

"EVLENMEMEK VATANA İHANETTİR"



Kimya şirketinin geçen ay internette dolaşmaya başlayan duyurusu, boşanmış çalışanlar da dahil olmak üzere 28 ila 58 yaş arasındaki bekar çalışanlara yönelikti.



Bildiride, "Bu yılın üç çeyreği içinde evlenip çocuk sahibi olamazsanız şirket iş sözleşmenizi feshedecektir. Ülkenin çağrısına uymamak, evlenmemek, çocuk sahibi olmamak vatana ihanettir" ifadelerine yer verildi.

ŞİRKET HIZLA GERİ ADIM ATTI



Çevrimiçi baskı büyüdükçe, şirket hızla geri adım attı. Telefonla ulaşılan bir şirket çalışanı, buyarının geri çekildiğini ve yerel hükümetin şirkete "düzeltme" emri verdiğini söyledi.



Bu şirket, Çin'in düşen evlilik ve doğum oranlarına ilişkin endişelere karşı çalışanlarının özel hayatlarına karışan ilk şirket değil.



Haftalar önce, popüler bir süpermarket zinciri, düğünlerin maliyetini düşürmek için çalışanlarına nişan hediyesi istememelerini söylemişti.

ÇİN'DE DÜŞEN DOĞUM VE EVLİLİK ORANLARI



Çocuk sahibi olmanın ekonomik maliyetinin yanı sıra, birçok genç Çinli "özgürlük duygusunu kaybetmemek için" evlenmek istemiyor.



Geçtiğimiz yıl yalnızca 6,1 milyon Çinli çift evlendi; bu sayılar, bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir düşüşü temsil ediyor. Çin'in nüfusu üç yıldır üst üste düşüş gösteriyor.



Hükümet bu eğilimi tersine çevirmek için elinden geleni yapıyor. Genç kadınlar hamile kalmayı planlayıp planlamadıklarını öğrenmek için evlerinde ziyaret ediliyor. Hatta işyerleri de dahil olmak üzere "doğurganlığa uygun bir sosyal atmosfer" yaratılması için çabalar artırılıyor.