Çinli taykonotlar Dünya'ya döndü

Tiangong Uzay İstasyonu'ndan bugün Pekin saatiyle 14.44'te ayrılan Shenzhou-22 uzay aracı, Çin 'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına başarıyla indi.



Dönüş kapsülünün yörünge ve itki modüllerinden ayrılmasının ardından ana paraşütün açıldığı ve inişin sorunsuz gerçekleştiği aktarıldı. Kapsülden ilk olarak görev komutanı Zhang Lu çıkarken, ardından taykonotlar Wu Fei ve Zhang Hongzhang'ın da tahliyesi tamamlandı.



CMSA, taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve görevin tam başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Ekibin bu görevle Çinli taykonotlar arasında uzayda en uzun süre kalma rekorunun yeni sahibi olduğu bildirildi.

Shenzhou-21 ekibi, 31 Ekim 2025 tarihinde uzay istasyonuna gönderilmişti. Ancak istasyonda bulunan önceki Shenzhou-20 ekibinin dönüş kapsülünün camına uzay çöpü çarpması ve aracın dönüş için riskli bulunması üzerine, Shenzhou-20 taykonotları 14 Kasım 2025'te Shenzhou-21 aracıyla Dünya'ya dönmüştü. Shenzhou-21 ekibinin Dünya'ya dönüşünü sağlamak amacıyla 25 Kasım 2025'te Shenzhou-22 uzay aracı istasyona fırlatılmıştı.