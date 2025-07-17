Cinsel istismar skandalları: Epstein ve Diddy davalarının savcısı görevden alındı

Amerikan Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre ABD Adalet Bakanlığı, rapçi Sean “Diddy” Combs ile milyarder Jeffrey Epstein'a karşı açılan davalarda görev yapan federal savcı Maurene Comey'yi kovdu.

Aynı zamanda FBI direktörü James Comey'nin kızı olan savcının kovulması için özel bir neden belirtilmedi.

Maurene Comey, uzun süredir Adalet Bakanlığı'nın savcılık ofisleri arasında en seçkin olarak kabul edilen New York Güney Bölgesi'nde kıdemli bir avukattı.

Comey, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Epstein'ın ve "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'a karşı açılan davalarda savcılık yapmıştı.

BAŞKA SAVCILAR DA KOVULDU

Adalet Bakanlığı ayrıca Başkan Donald Trump'ı öfkelendiren davalarda görev yapan ve aralarında ABD Kongre Binası'ndaki isyan davalarına bakan bazı savcılar ile özel danışman Jack Smith'in Trump hakkındaki kovuşturmalarında görev yapan avukat ve destek personelinin de bulunduğu bir dizi savcının işine son verdi.

Maurene Comey, babasının son on yılda Trump'la olan sorunlu ilişkisi nedeniyle uzun zamandır potansiyel bir hedef olarak görülüyordu.

Son olarak, Combs'a karşı açılan cinsel istismar ve haraç davasında baş savcıydı.

