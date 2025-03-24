Cinsel istismar suçlusu influencer Romanya'ya döndü: "Masum kişiler hiçbir şeyden kaçmaz"

Kadın düşmanı görüşleriyle tanınan ve sosyal medya platformlarından yasaklanan Andrew Tate ile kardeşi Tristan, Romanya'ya döndü. Tate kardeşler haklarında devam eden soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Andrew Tate, Bükreş’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Masum kişiler hiçbir şeyden kaçmaz. Masumiyetimizi kanıtlamak ve adımızı temize çıkarmak için buraya geldik” dedi. Tate, yaşadıkları zorlukların ardından mahkemeye çıkmayı hak ettiklerini belirterek, “Yanlış bir şey yapmadığımızın ve zaten mahkemeye hiç çıkmamamız gerektiğinin görüleceği bir duruşmayı hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.



TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ



Tate kardeşler, insan kaçakçılığı, tecavüz, fuhuş ağı kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla 2022 yılında tutuklanmış ve Romanya'da üç yıldır ev hapsinde tutulmuştu. Ancak, Romanya yetkililerinin seyahat yasaklarını kaldırmasının ardından, 28 Şubat’ta Florida'ya gitmişlerdi. Andrew Tate, suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirerek, sosyal medya hesabında kardeşiyle uçaktan çektikleri bir fotoğrafı paylaşmış ve “Atlantik’i geçip Romanya’da bir kağıdı imzalamak için özel jete 185 bin dolar harcadık” yazmıştı.



Florida Başsavcısı James Uthmeier, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada Andrew ve Tristan Tate hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcı, Tate kardeşlerin kadınları fuhuş ağına çektiğini iddia etmişti. Bu duruma tepki gösteren Andrew Tate, “ABD beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” demişti.

DÜZENLİ KONTROLE GİDECEK



Romanya’daki soruşturması devam eden kardeşlerin ABD’ye seyahatine izin verilmesi büyük tartışmalara yol açtı. Financial Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel elçisi Richard Grenell’in, Münih Güvenlik Konferansı’nda Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu’ya baskı yaptığını savunmuştu. Ancak, Hurezeanu bu iddiaları reddetmişti.



CNN’in aktardığına göre, Andrew ve Tristan Tate, Romanya polisine düzenli olarak kontrole gidecek. Bir sonraki polis kontrolünün 24 Mart’ta yapılacağı belirtiliyor.

