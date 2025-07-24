Cinsel saldırganın dilini koparıp ceza almıştı: Güney Kore’de 60 yıl sonra gelen adalet

Güney Kore’de kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan bir erkeğin dilini ısırarak kopartan ve bu sebeple 1965 yılında 10 ay hapis cezasına çarptırılan kadından resmen özür dilendi. Bugün 80 yaşında olan Choi Mal-ja isimli kadın, olay yaşandığında 18 yaşındaydı. Genç kadın, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Busan’da yaşanan cinsel saldırı olayının failinin dilini ısırarak bir kısmını kopartmış, kadına bu sebeple 2 sene ertelemeli hapis cezası verilmişti.



The Guardian gazetesinin haberine göre, on yıllar boyunca hükümlü olarak yaşamayı sürdüren kadın hakkında yeniden yargılama süreci başlatıldı. Kadının beraat etmesini talep eden savcılar, Choi Mal-ja’dan resmen özür diledi.



SALDIRGANA DAHA HAFİF CEZA VERİLDİ



Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre, failin dilinin 1,5 santimetrelik kısmını ısırarak koparttığı için “ağırlaştırılmış fiziksel yaralama” suçundan yargılanan kadın, atılı suçtan 10 ay hapis cezası almıştı. Cinsel saldırıda bulunmaya çalışan fail hakkındaki “tecavüz” suçlamasını düşüren savcılar, 21 yaşındaki adam için “mülke izinsiz girme ve gözdağı” gerekçesiyle kadına verilen cezadan daha düşük bir ceza talep etmişti.



Savcı Jeong Myeong-won, çarşamba günü görülen duruşmaya bizzat katılarak kadına “sanık” yerine ismiyle hitap etti. Savcılığın görevini yerine getirmekte başarısız olduğunu ve aksi istikamette hareket ettiğini belirten kıdemli savcı, “cinsel saldırı mağduru olarak korunması gereken kadına ölçüsüz bir acı ve ızdırap verdiklerini” belirterek, “En derin duygularımızla özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.



“BİZ KAZANDIK, BİZ KAZANDIK, BİZ KAZANDIK”



Choi de dün görülen duruşmada verdiği beyanda, “61 yıl boyunca bir suçlu olarak yaşadım. Umudum ve hayalim ise şimdi Kore’nin bizden sonraki nesillerin cinsel saldırının olmadığı bir dünyada insan hakları korunarak yaşayabilmesini sağlayacak yasalar yapması” dedi.



Savcılar, yeniden yargılama sırasında mahkeme heyetinden geçmişteki mahkumiyet kararının bozulmasını talep etti. Choi, Busan’daki mahkemede görülen duruşmadan çıktıktan sonra yumruğunu havaya kaldırarak üç kez “Biz kazandık” diye bağırdı.



Choi, bir üniversitede katıldığı toplumsal cinsiyet çalışmaları dersinden ilham alarak, dünya çapında ses getiren “#MeToo” (Ben de) cinsel şiddet ifşa hareketinin de verdiği cesaretle 2020 yılında yeniden yargılanma talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

