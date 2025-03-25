Cinsel saldırı suçunu çamaşır makinesi yansıması ortaya çıkardı

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, 24 yaşındaki bir adamın tecavüz de dahil olmak üzere bir dizi cinsel suçtan aldığı mahkumiyeti onadı. İlginç bir şekilde, saldırının kanıtı çamaşır makinesinin kapağına yansıyan görüntüler sayesinde ortaya çıkarıldı.



Mağdurun sunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, ilk bakışta herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan sıradan bir kayıt gibiydi. Ancak soruşturmacıların dikkatli incelemesi sonucu, çamaşır makinesinin kapağındaki yansımada saldırının gerçekleştiği anlaşıldı.



Yetkililer, adamın daha önce eski kız arkadaşına tecavüz ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girme suçlamaları da dahil olmak üzere birçok suçla itham edildiğini belirtti.

MAHKEME CEZAYI ONADI



Sanık, Kasım ayında suçlu bulunarak sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak karara itiraz etmesi üzerine dava Yüksek Mahkeme'ye taşındı. Mahkeme, mağdurlardan biriyle sanığın vardığı anlaşmayı dikkate alarak cezayı yedi yıla indirdi.



Ayrıca, sanığın serbest bırakıldıktan sonra yedi yıl boyunca ayak bileğine elektronik kelepçe takması zorunlu kılındı. Bunun yanı sıra, çocuklar, gençler ve engelli bireylerin bulunduğu tesislerde çalışması da yedi yıl boyunca yasaklandı.



Olay, ülkede cinsel suçlara karşı yürütülen mücadelede teknolojik kanıtların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.