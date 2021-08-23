Çip kıtlığı: Volvo üretime ara vereceğini açıkladı

Corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan çip kıtlığının otomobil üretimi üzerindeki etkileri devam ediyor.

Çinli Geely’nin sahibi olduğu Volvo yaptığı açıklamada, yarı iletken çip kıtlığı nedeniyle Göteborg Torslanda'daki fabrikasında üretimi önümüzdeki hafta durduracağını açıkladı.

Volvo tarafından yapılan açıklamada, , "Küresel çip kıtlığı ve yeni Covid-19 salgınlarının bir araya gelmesiyle tetiklenen mevcut malzeme sıkıntısı durumu nedeniyle, Volvo Cars 30 Ağustos-3 Eylül haftası için Torslanda'daki üretimi durdurmaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

'5 EYLÜL''DE YENİDEN BAŞLAYACAK'

Sadece iki hafta önce Göteborg tesisinde benzer bir üretim kesintisi yaşayan İsveçli firma, "Üretimin 5 Eylül Pazar günü yeniden başlaması planlanıyor" dedi.

Otomotiv devleri Mart ayından bu yana çeşitli aralıklarla çip kıtlığı nedeniyle üretimlerine ara vermişti. Son olarak Japon otomotiv şirketi Toyota da geçtiğimiz günlerde çip tedarik sorunu sebebiyle gelecek ay Japonya'daki 14 tesisindeki 27 üretim bandını 3 hafta süreyle durduracağını bildirmişti.

Diğer Japon şirketi Honda da Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara vereceğini ve üretim boşluğunu Eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacağını aktarmıştı.