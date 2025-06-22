Çıplaklar kampında "sosisli" cinayeti: Komşularını parçaladı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Olive Dell Ranch adlı çıplaklar kampında yaşayan 62 yaşındaki Michael Royce Sparks, komşuları 79 yaşındaki Daniel ve 73 yaşındaki Stephanie Menard’ı öldürmekle suçlanıyor.



Menard çifti, 24 Ağustos'ta ortadan kaybolmuştu. Yetkililer, yaptıkları arama çalışmalarında, çiftin cansız bedenlerini beş gün sonra, şüphelinin evindeki beton sığınakta torbalar içinde buldu. Aynı zamanda çiftin küçük köpeği Cuddles da evdeki lavaboda boğulmuş şekilde bulundu.



Olayla ilgili mahkemede ifade veren dedektif Thomas Williams, Sparks’ın cinayeti cezaevinde başka bir tutukluya itiraf ettiğini söyledi.



Williams, ifadesinde, Daniel Menard’ın kendisine verdiği bir sosisli sandviçle “aşağılandığını” hissettiğini ve bu durumun sinir krizi geçirmesine neden olduğunu söyledi.



Dedektif Williams’ın aktardığına göre Sparks, “Kendini yalnızca bir dolarlık sosisli kadar değersiz hissettiğini” söyleyerek bu olayın onu ‘çileden çıkardığını’ söyledi.



“BENDE BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

İddiaya göre Sparks, cinayetlerden sonra bir arkadaşına gönderdiği mesajda "Komşularımı parçaladım. Bende böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Çıldırdım” ifadelerini kullandı.



Saldırıda bir kazma, tırmık ve çekiç kullandığı belirtilen Sparks, çiftin cesetlerini evinin altındaki sığınağa taşıdı. Burada Daniel Menard’ın cesedini çeşitli şekillerde tahrip ettiği, Stephanie Menard’ı ise parçalara ayırdığı aktarıldı.



"ONLARDAN NEFRET ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Kampın diğer sakinlerinden Tammie Wilkerson, Sparks’ın çift hakkında sık sık kötü konuştuğunu söyledi:

"Onlardan nefret ettiğini birçok kez söylemişti ama böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim."



Menard çiftinin arabası evlerinin yakınında bulunurken, telefonları ve Stephanie Menard’a ait çanta hala evin içindeydi. Ayrıca, Daniel Menard’ın diyabet ve demans hastası olduğu belirtildi.



Cinayetin işlendiği Olive Dell Ranch, Kaliforniya’nın Colton bölgesinde bulunan, aile ve çift dostu olarak tanıtılan bir çıplaklar kampı. Tesisin internet sitesinde burası “doğal yaşam tarzını deneyimlemek isteyenler için ideal bir yer” olarak tanımlanıyor.