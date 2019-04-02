Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Üsküp'te mevkidaşi Zoran Zaev tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreni samimi görüntülere sahne oldu.



Yunanistan Başbakanı Çipras ile Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev hükümet binasındaki karşılama töreninde "selfie" çekti. Ardından da baş başa ve heyetlerarası görüşmelere geçtiler.



Çipras'a ziyaretinde bakanlar ve iş adamları da eşlik ediyor. Tarafların ekonomik ve askeri işbirliği için anlaşmalar imzalaması bekleniyor.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’in komşu ülkeyi ziyareti, iki ülke arasında yıllar süren isim anlaşmazlığının ardından tarihi olarak nitelendiriliyor.



27 yıllık isim anlaşmazlığı, geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmayla sona ermişti. Kuzey Makedonya, isim krizinin çözülmesinin ardndan şubat ayında NATO ile katılım protokolü de imzalamıştı.