Çipras, parti liderliğini bırakıyor: Nazım Hikmet'in sözleriyle veda etti

NAZIM HİKMET'İN SÖZLERİYLE VEDA ETTİ



Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu." diye konuştu.



SYRIZA'nın yeni bir değişim ihtiyacını anladığını kaydeden Çipras, "Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.



Çipras, değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Nazım Hikmet’ten alıntı yapan Çipras, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır." dedi.



SYRIZA'NIN DÜŞÜŞÜ

Temmuz 2019 genel seçiminde yüzde 31,53 oy oranı ile ana muhalefete yerleşen SYRIZA, her ne kadar ana muhalefetteki yerini korusa da, oy oranında hızlı bir düşüş sergilemişti.



SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 20,07 oy oranı 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşmüştü.