Yunanistan, 7 Temmuz daki genel seçimlere hazırlanırken, Yunan Başbakan Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri gerekçe göstererek Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) yı olağanüstü topladı.
Çipras KYSEA toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomi Bölgesinde sondaj yaptığı teyit edilirse, Yunanistan ve Kıbrıs (Güney), AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını isteyebilir” dedi.
Yunan basınında çıkan yorumlarda ise, “Seçimleri kaybedeceğini sezen Çipras’ın Türkiye kartını oynamaya hazırlandığı” gibi görüşlere yer veriliyor.
Çipras Türkiye'yi hedef aldı
NTVDünya
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri gerekçe göstererek Türkiye'yi hedef aldı. Çipras, “Türkiye'nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomi bölgesinde sondaj yaptığı teyit edilirse, Yunanistan ve Kıbrıs AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını isteyebilir” dedi.
Yunanistan, 7 Temmuz daki genel seçimlere hazırlanırken, Yunan Başbakan Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri gerekçe göstererek Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) yı olağanüstü topladı.