Claudia fırtınası Portekiz ve İngiltere'yi vurdu: 3 ölü

Batı Avrupa'da acil durum ilan edilmesine ve binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan Claudia fırtınası Portekiz ile İspanya’nın ardından Britanya ve İrlanda’ya kadar ulaştı.

Kurtarma ekipleri, Lizbon yakınlarındaki Fernão Ferro’da sel basan bir evde yaşlı bir çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin sel sularına uykuda yakalandıkları ve kaçamadıkları belirtildi.

Portekiz’in güneyindeki Albufeira’yı ise hortum vurdu. Bölgesel sivil koruma komutanı Vítor Vaz Pinto, hortum nedeniyle 85 yaşındaki bir İngiliz kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yakındaki bir otelde 28 kişinin yaralandığını belirten Pinto, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Portekiz meteoroloji servisi IPMA, Algarve’nin tamamı ile Beja ve Setúbal bölgelerinde ikinci seviye olan turuncu alarm yayınladı.

BRİTANYA'DA SEL FELAKETİ

Claudia Britanya’da ise sellere neden oldu. Galler’in güneydoğusundaki Monmouth kasabası ve çevresi şiddetli selden etkilendi.

Galler hükümeti sözcüsü, “Fırtına Claudia, gece boyunca Galler’in bazı bölgelerinde ciddi sel baskınlarına yol açtı; bu durum hâlâ evleri, iş yerlerini, ulaşımı ve enerji altyapısını etkiliyor.” açıklamasını yaptı. Bölgede 17 sel alarmı verildi.

İngiltere’de ise Çevre Ajansı’nın son güncellemesine göre 49 aktif sel uyarısı ve 134 sel alarmı bulunuyor.