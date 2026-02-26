Clinton çifti Epstein hakkında ifade verecek

Soruşturma kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da yarın ifade vermesi planlanıyor. Komitenin belirttiğine göre Epstein, Bill Clinton'ın görev süresi boyunca Beyaz Saray'ı 17 kez ziyaret etti. Ayrıca Clinton’ın görevden ayrıldıktan sonra Epstein’ın uçağıyla seyahat ettiği biliniyor. Bill Clinton herhangi bir suçlamayı reddetse de Epstein'ın özel uçağıyla yaptığı seyahatler ve yayımlanan dosyalarda yer alan, Epstein ile bir kadının bulunduğu sıcak su havuzundaki fotoğrafları nedeniyle inceleme altında bulunuyor.

Hillary Clinton ise Epstein ile tanıştığı iddialarını reddederken, Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell ile görüştüğünü kabul ediyor.