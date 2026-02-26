Clinton çifti Epstein hakkında ifade verecek
26.02.2026 16:49
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski ABD Dışişleri bakanı Hillary Clinton
Bill ve Hillary Clinton çifti ifade vermek için ABD Kongre komitesinin karşısına çıkacak. Çift pedofili milyarder Jeffrey Epstein hakkında Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin sorularını yanıtlayacak.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Epstein vakasını soruşturan komiteye ifadesini bugün verecek. Eski ABD Başkanı Bill Clinton ise ifadesini yarın vermeyi planlıyor. Perşembe günü New York, Chappaqua'daki konutunun yakınında kapalı kapılar ardında ifade verecek.
Clinton çifti başlangıçta ifade vermeyi reddetmiş ancak Kongre üyelerinin kendilerini “Kongreye itaatsizlik” ile suçlama girişimi üzerine ifade vermeyi kabul etmişti. Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, kapalı oturum tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıklarken, Hillary Clinton, Cumhuriyetçileri, dikkati ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein ile olan bağlarından başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.
Epstein belgelerinde Clinton'ın Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell ile beraber fotoğrafı ortaya çıkmıştı
Soruşturma kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da yarın ifade vermesi planlanıyor. Komitenin belirttiğine göre Epstein, Bill Clinton'ın görev süresi boyunca Beyaz Saray'ı 17 kez ziyaret etti. Ayrıca Clinton’ın görevden ayrıldıktan sonra Epstein’ın uçağıyla seyahat ettiği biliniyor. Bill Clinton herhangi bir suçlamayı reddetse de Epstein'ın özel uçağıyla yaptığı seyahatler ve yayımlanan dosyalarda yer alan, Epstein ile bir kadının bulunduğu sıcak su havuzundaki fotoğrafları nedeniyle inceleme altında bulunuyor.
Hillary Clinton ise Epstein ile tanıştığı iddialarını reddederken, Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell ile görüştüğünü kabul ediyor.
Epstein belgelerinde yer alan Ghislaine Maxwell, Mick Jagger ve Bill Clinton'ın beraber fotoğrafı
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein belgelerini yayınladıktan sonra skandal uluslararası bir boyuta erişmiş, İngiltere’de eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor ve diğer tanınmış kişiler hakkında cezai incelemelerin başlatılmasına karar verilmişti.
Hillary Clinton, Epstein ile ilgili sunabileceği çok az bilgi olduğunu savunurken, Komite Başkanı Comer, panel tarafından toplanan delillerin Trump’ı suçlamadığını ifade etti.