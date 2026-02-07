Clinton çiftinden Epstein çıkışı. "Açık oturumda ifade vermek istiyoruz"
07.02.2026 08:50
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, Jeffrey Epstein’la bağlantılarına ilişkin Kongre’de verecekleri ifadenin kapalı oturumda değil, kamuoyuna açık yapılmasını istedi.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dair Kongre’de verecekleri ifadenin kamuoyuna açık yapılmasını talep etti.
Clintonlar, kapalı kapılar ardında yapılacak bir oturumun Cumhuriyetçiler tarafından siyasi amaçlarla kullanılabileceğini savundu.
KAPALI OTURUMA İTİRAZ ETTİLER
Çift, kapalı oturumda ifade vermek üzere çağrılmıştı. Komite, hayatını 2019’da cezaevinde intihar ederek kaybettiği belirtilen Epstein’ın nüfuzlu isimlerle bağlantılarını ve suçlarına dair bilgilerin nasıl ele alındığını araştırıyor.
Demokratlar ise soruşturmanın, Başkan Donald Trump’ın siyasi rakiplerini hedef almak için “silah haline getirildiğini” öne sürüyor. Trump’ın Epstein’la uzun yıllara dayanan tanışıklığına rağmen ifadeye çağrılmadığına dikkat çekiliyor.
“KANGURU MAHKEMESİ” BENZETMESİ
Cumhuriyetçi üyeler daha önce Clintonlar ifade vermeye gelmezse “hakaret” oylaması tehdidinde bulunmuş, çift bunun ardından ifade vermeyi kabul etmişti.
Ancak Bill Clinton, cuma günü yaptığı açıklamada kapalı oturumun “kanguru mahkemesi”ne benzeyeceğini söyledi. Clinton, X hesabından “Oyunları bırakalım ve bunu doğru şekilde, kamuoyuna açık bir duruşmada yapalım.” çağrısında bulundu.
HILLARY CLINTON: “BİLDİKLERİMİZİ SÖYLEDİK”
Hillary Clinton da perşembe günü, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki komiteye “bildiklerini zaten aktardıklarını” belirterek, “Eğer bu mücadeleyi istiyorsanız, gelin bunu kamuoyunun önünde yapalım.” dedi.
Bill Clinton, Epstein’ın uçağıyla seyahat ettiğini kabul ederken özel adasını hiç ziyaret etmediğini söyledi.
EPSTEIN DOSYALARI VE CLINTON AÇIKLAMALARI
ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta Epstein soruşturmasına ilişkin üç milyondan fazla belge, fotoğraf ve videodan oluşan yeni bir dosya paketi yayınladı. Belgelerde Bill Clinton’ın adına sıkça rastlansa da, Clinton çiftini suç teşkil eden bir eylemle ilişkilendiren herhangi bir kanıt ortaya konulmadı.
Bill Clinton, 2000’li yılların başında Clinton Vakfı kapsamında yürütülen insani çalışmalar için Epstein’ın uçağıyla seyahat ettiğini kabul ederken, Epstein’ın özel adasını hiç ziyaret etmediğini söyledi.
Hillary Clinton ise Epstein’la “anlamlı bir etkileşimi” olmadığını, uçağına binmediğini ve adasına gitmediğini vurguladı.