Clinton çiftinden Epstein çıkışı. "Açık oturumda ifade vermek istiyoruz"

EPSTEIN DOSYALARI VE CLINTON AÇIKLAMALARI

ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta Epstein soruşturmasına ilişkin üç milyondan fazla belge, fotoğraf ve videodan oluşan yeni bir dosya paketi yayınladı. Belgelerde Bill Clinton’ın adına sıkça rastlansa da, Clinton çiftini suç teşkil eden bir eylemle ilişkilendiren herhangi bir kanıt ortaya konulmadı.

Bill Clinton, 2000’li yılların başında Clinton Vakfı kapsamında yürütülen insani çalışmalar için Epstein’ın uçağıyla seyahat ettiğini kabul ederken, Epstein’ın özel adasını hiç ziyaret etmediğini söyledi.

Hillary Clinton ise Epstein’la “anlamlı bir etkileşimi” olmadığını, uçağına binmediğini ve adasına gitmediğini vurguladı.