CMG’nin Bahar Bayramı Galası dünyanın dört bir yanında izleyiciyle buluştu

Kaplan Yılı Galası’nda şarkıların yanı sıra dans, geleneksel opera ve illüzyon gösterileri ile komedi skeçleri gibi zengin programlar, izleyicilerin bayram gecesini renklendirdi.



Bahar Bayramı, Ay takvimine göre yeni yılın başlangıcı ve Çin’in en önemli geleneksel bayramlarından biri. Bayram arifesinin (yılbaşı gecesinin) en büyük şenliği olan Bahar Bayramı Galası, ilk kez 1983 yılında yayımlandı. Bahar Bayramı Galası, zaman içinde Çinlilerin yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.



Bu yıl 40’ıncısı yayınlanan Bahar Bayram Galası’nda, gösterinin yapıldığı salonda ilk kez LED ekranlar kullanılarak 720 derecelik bir kubbe tavan oluşturuldu. Arttırılmış ve zenginleştirilmiş gerçeklik, holografik tarama ve çıplak gözle izlenebilen 8K kalitesinde 3D teknolojileri de seyircilere eşsiz bir görsel ve işitsel deneyim sundu.



Dünya çapında 170'ten fazla ülke ve bölgede 600'den fazla medya kuruluşu Bahar Bayramı Galası’nı naklen yayınladı.