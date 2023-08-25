CNN: Almanya yeniden Avrupa'nın hasta adamı olarak görülüyor

Öyle ki Uluslararası Para Fonu, ülkenin bu yıl küçülen tek gelişmiş ekonomi olmasını bekliyor.



Almanya dahil euro para birimini kullanan 20 ülke için ortalama binde 9'luk bir artışa kıyasla binde 3'lük bir daralma öngörülüyor .



Uzun süreli bir durgunluk, 2008-9 mali krizini takip eden on yılda yılda ortalama yüzde 2 büyüyen, bu dönemin çoğunda bütçe fazlası veren ve ihracatında patlama yaşayan bir ekonomi için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç olacaktır .



Kiehl Dünya Ekonomisi Enstitüsü araştırma direktörü Stefan Kooths'a göre Almanya, tek bir büyük hastalıktan ziyade "bir dizi bireysel sorundan" muzdarip.



SANAYİ SEKTÖRÜ DARBE ALDI



Almanya'nın Volkswagen ve Siemens gibi ünlü üreticilerinin de dahil olduğu daha geniş sanayi sektörü de darbe aldı. Resmi tahminlere göre sanayi üretimi haziran ayında yıllık bazda yüzde 1,7 daraldı .



S&P Global'in Çarşamba günü yayınladığı verilere göre , hem hizmetleri hem de imalatı kapsayan Almanya'daki ticari faaliyetler, ülkenin sıkı pandemi kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya başladığı Mayıs 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü Ağustos ayında gerçekleştirdi .



ING'nin küresel makroekonomik araştırma başkanı Carsten Brzeski, CNN'e "Almanya'nın endüstriyel sipariş defterleri son 12 ayda boşaldı." dedi.



Brzeski, "Almanya'nın Çin'e ihracatı çok yavaş, pandemi öncesine göre çok daha düşük." diye ekledi.