CNN, "Wuhanlı yetkililerin, Covid-19'u haftalarca Pekin yönetiminden gizlediğini" iddia etti

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Wuhanlı yetkililerin Covid-19 hakkında Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı.



Ayrıca, istihbarat raporları, Çin hükümetinin virüsü öğrendikten sonra salgının gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.



CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Covid-19'un kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı.



